Маркус РЭШФОРД: «Я часто наблюдаю за Ибрагимовичем и Руни»

Прошло чуть более года с момента, когда малоизвестный 18-летний Маркус Рэшфорд в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед» (1/16 финала Лиги Европы УЕФА) отправил два мяча в ворота «Митьюлланда».

Лучший дебют и представить себе сложно. Особенно с учетом того, что Рэшфорд попал в стартовый состав только благодаря травме, которую Антони Марсьяль получил на разминке.

«Эти голы вызвали у меня совсем не те чувства, что обычно. Подобное ни с чем не сравнить. Первый гол навсегда останется особенным», - вспоминает Рэшфорд.

Игра с «Митьюлландом» не стала для Рэшфорда первой под эгидой УЕФА. Пятью месяцами ранее он сыграл против ПСВ в рамках Юношеской лиги УЕФА, причем в той встрече тоже отличился дважды. Как видно из приведенной ниже статистики, уроженец Манчестера в своих дебютных матчах традиционно действует результативно.

Дебюты Рэшфорда

Юношеская Лига УЕФА: ПСВ - «МЮ» 0:3, 15.09.15 - два гола

Лига Европы УЕФА: «МЮ» - «Митьюлланд» 5:1, 25.02.16 - два гола

Чемпионат Англии: «МЮ» - «Арсенал» 3:2, 28.02.16 - два гола

Сборная Англии: Англия - Австралия 2:1, 27.05.16 - один гол

Молодежная сборная Англии: Англия - Норвегия 6:1, 06.09.16 - три гола

«В значимых матчах непроизвольно больше бьешься, действуешь более решительно. Все происходит само собой, - говорит Рэшфорд. - Лучшие игроки в таких ситуациях сбрасывают оковы и начинают творить. От матча к матчу нужно настраивать себя так, чтобы играть на высшем уровне, невзирая на значимость встречи».

Рэшфорд быстро пробился в «основу» «Манчестер Юнайтед». В 18 из последних 19 матчей сезона 2015/16 он вышел на поле в стартовом составе. В нынешней кампании тренерский штаб использует его не столь регулярно, и это, возможно, связано с приходом в «МЮ» Златана Ибрагимовича. А ведь помимо шведа, в команде есть еще один звездный форвард - Уэйн Руни.

«Вещи, которым можно у них научиться, даже неигровые, - бесценны. Например, их психология. Иногда на тренировках черпаешь куда больше полезного, чем в матчах, так что я в ходе занятий часто наблюдаю, что они делают», - говорит Рэшфорд.

При схеме 4-2-3-1 англичанин появляется как на острие, так и на фланге атаки, и прогрессирует быстрыми темпами. Сразу чувствуется рука Жозе Моуринью.

«За последний год я стал куда более разносторонним футболистом. Сейчас делаю вещи, которые мог делать и раньше, но которым прежде не уделял внимания. Очень приятно иметь теперь их в своем арсенале и быть способным продемонстрировать это на поле, - пояснил Рэшфорд. - Близкие мне люди понимают, что я имею под этим в виду. Теперь я это могу, и я благодарен тренеру, который мне существенно помог с этим».

Своей игрой против «Митьюлланда» Рэшфорд доказал, что уделяет играм Лиги Европы УЕФА большое значение. Вместе с «Юнайтед» форвард продолжает дорогу к единственному евротрофею, пока так и не покорявшемуся манкунианцам, и следующи этапом на этом пути станет визит в Ростов-на-Дону.

«Если принимаешь участие в турнире, то хочешь в нем победить. В этом клубе люди играют для того, чтобы завоевывать трофеи. Совершенно не важно, о каком турнире идет речь, - Лига это Европы или Лига чемпионов. Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы на победу», - подытожил Рэшфорд.