Деян ЛОВРЕН: «У меня почти нет шансов сыграть с Украиной»

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич продолжает колесить по Европе, посещая матчи чемпионатов большой пятерки, в которых, теоретически, могут сыграть его подопечные. Месяц назад специалист побывал в Испании, а теперь решил заглянуть в Англию и пообщаться с защитником Ливерпуля Деяном Ловреном. Напомним, что накануне Евро-2016 тренер и футболист серьезно повздорили. В результате, Чачич отцепил футболиста от заявки сборной Хорватии на турнир. Сейчас, если верить словам самого бека, которые он произнес в интервью sportske.jutarnji.hr, топор войны хорошенько припрятан.

— Деян, правда, что Анте Чачич лично присутствовал на недавнем матче Ливерпуля с Арсеналом (3:1), а после игры вы пообщались с ним несколько часов?

— Да, тренер приехал поговорить со мной. Он знал, что я не сыграю, потому, что еще не набрал форму после болезни, но все равно приехал. Мы поговорили и окончательно забыли все наши обиды.

— Вы можете сейчас рассказать, что же все-таки между вами произошло перед Евро-2016?

— Не хочу ворошить прошлое… Скажем так, у меня были проблемы личного характера, которые переносились на футбольное поле. Тренер этого не понимал, а мне казалось, что он и не хочет вникать в ситуацию. Сейчас уже все позади и я снова счастлив!

— Поговаривали, что вы поссорились с партнерами по сборной…

— Я бы не назвал это ссорой… Опять же, из-за своих личных проблем я не заслуживал места в сборной. Не имело никакого смысла ехать на Евро с таким настроением, как у меня. Да, я произносил некоторые слова, которые не должен был… Но тогда мне казалось, что все логично…

— А фраза о том, что вы больше никогда не будете играть в составе сборной Хорватии…

— Я не должен был такого произносить! Даже учитывая мое тогдашнее состояние! Я сожалею… Мы поговорили с Анте, и он все понял. Тогда моя голова не принадлежала телу… Теперь, все в порядке, но только тренер будет решать приглашать ли меня на матче против Украины. Я не играл в клубе больше месяца, поэтому у меня почти нет шансов сыграть в этом матче! Но ведь он же не последний! Я хочу быть частью сборной Хорватии!

Даниил РАДОВСКИЙ