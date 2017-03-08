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Агент Зозули: «У Зозули достаточно вариантов»

Владимир Кузьменко продолжает поиски клуба для украинского форварда

  • 08.03.2017 12:39
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Владимир Кузьменко, агент украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули, рассказал о поисках нового клуба для своего подопечного.

«Сейчас ведем переговоры с «Райо Вальекано», ждем результата по контракту. Заодно ищем четвертый клуб для игровой практики. Есть достаточно вариантов. Но пока не хотелось бы их озвучивать», – отметил Кузьменко.

Ранее Кузьменко заявлял, что «вариантов у Романа вообще никаких нет».

Источник — ТК Футбол

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