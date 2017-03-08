Агент Зозули: «У Зозули достаточно вариантов»

Владимир Кузьменко, агент украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули, рассказал о поисках нового клуба для своего подопечного.
«Сейчас ведем переговоры с «Райо Вальекано», ждем результата по контракту. Заодно ищем четвертый клуб для игровой практики. Есть достаточно вариантов. Но пока не хотелось бы их озвучивать», – отметил Кузьменко.
Ранее Кузьменко заявлял, что «вариантов у Романа вообще никаких нет».
Источник — ТК Футбол
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