Луческу останется в Зените минимум до окончания сезона

Кредит доверия главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу по-прежнему высок. Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. В случае если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера. Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» «не любят и не понимают» Луческу.
Источник — ФК Зенит
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