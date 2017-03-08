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Боруссия Д – Бенфика. Анонс

Сломать традиции

  • 08.03.2017 12:26
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bvb.de
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Дортмундская «Боруссия» попытается взять реванш за поражение двухнедельной давности у лиссабонской «Бенфики». Игра в Португалии складывалась в пользу немецкого клуба, но результат оказался в противовес логике – победили «орлы».

Сейчас команда Тухеля всерьез настроена и находится в прекрасной форме. Последние три матча в чемпионате «Боруссия» выиграла с общим счетом 12:2 и явно не намерена останавливаться на достигнутом.

Что касается «Бенфики», то и португальцы одержали три победы, но с гораздо скромнее результатами – дважды по 1:0 и раз 3:1.

Дортмундцы испытывают кадровые проблемы, выбыл из строя Ройс, Роде, Бендер и Гетце. У последнего вовсе какие-то сложные проблемы физиологического характера, что врачи не берутся сказать даже примерные сроки возвращения игрока на поле.

Руй Витория не может рассчитывать только на Любомира Фейса.

Статистика говорит в пользу «Боруссии», которая выиграла все пять домашних поединков против португальских клубов. А вот «орлы» играли с немецкими клубами куда больше, но цифры явно не на их стороне: 2 победы, 6 ничьих и 14 поражений.

В тоже время, «Бенфика» проходила в следующую стадию 12 раз из 13-ти, выиграв в первом матче 1:0. У «Боруссии» проходимость после поражения в первом матче – 8 из 15-ти.

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель:
Будь я тренером «Челси», «Ювентуса» или «Атлетико», я бы, вероятно, ответил бы иначе. Но завтра, когда зажгутся огни на нашем стадионе и его заполнят наши болельщики, мы будем атаковать.

Мы должны забыть о первом матче. Мы бы настраивались на атакующий футбол и в случае победы. Чувствуем, что готовы пройти дальше. Настал подходящий момент. Командный дух на высоте, а игроки знают, что способны забить много мячей.

Не могу сказать, кто заменит Марко Ройса. Это большая потеря, он был в потрясающей форме.

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория:
Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как и то, что счет 1:0 в нашу пользу. Мы выиграли первый матч и где-то могли сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. «Боруссия» - соперник не рядовой.

У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не побеждали. Бывает и такое. Выигрывать хочется всегда, но мы знаем, что соперник такого уровня поставит перед нашей обороной определенные задачи. Здесь потрясающая атмосфера, мы такое любим. На нашем стадионе что-то похожее.

Ориентировочные составы:

«Боруссия»: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра; Дурм, Дембеле, Вайгль, Геррейру, Шмельцер; Обамеянг, Шюррле.

«Бенфика»: Эдерсон; Семеду, Луизао, Линделеф, Элизеу; Самарис, Пицци, Сальвио, Живкович; Жонас, Митроглу.

Котировки букмекеров:

Bwin: 3.25 – 3.70 – 2.10
Марафон: 3.45 – 3.95 – 2.12
 
8 марта, среда
«Боруссия» Д «Бенфика»
Дортмунд. Стадион «BVB-Штадион». 21:45
Первый матч - 0:1
ТВ-трансляция на канале «НЛО ТВ»
 Арбитр: Мартин Аткинсон (Англия)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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