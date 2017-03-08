Младен БАРТУЛОВИЧ: «После Украины захотелось сменить обстановку»

Хорватский полузащитник Младен Бартулович рассказал о сорвавшемся контракте с клубом польской Экстраклясы, своей новой команде, долгах «Ворсклы» и предстоящем матче сборных Хорватии и Украины.

— Младен, в зимнее трансферное окно после 10 лет карьеры вы покинули Украину и переехали в Польшу. С чем связано это решение?

— После длительной карьеры в Украине мне действительно захотелось сменить обстановку и поехать поиграть в другой чемпионат. У меня были предложения от украинских команд, можно было остаться. Но всем известно, какая сейчас ситуация в украинском футболе. Происходит своеобразный этап перезагрузки, опытные футболисты уезжают, играет молодежь. Будем надеяться, пройдет время, и все вернется на свои места. Но сейчас все сложилось так, что я переехал в Польшу, где и продолжаю карьеру.

— Почему выбор пал на клуб польской I лиги «Медзь»?

— На самом деле поначалу я ехал в команду из высшей лиги чемпионата Польши — «Термалику». Меня устраивали их условия. Приехал, потренировался пару дней, после чего в офисе с вице-президентом клуба и главным тренером обговорили все детали и должны были подписывать контракт. У «Термалики» президент клуба — женщина. Не знаю, по каким причинам, но на следующий день она не вышла на связь, и три дня вообще не было никакой информации. Получилась какая-то некрасивая ситуация, и в итоге спустя три дня я уехал. Люди, которые занимались вопросами трудоустройства, предложили вариант с командой «Медзь» из города Легница. Команда борется за выход в Экстраклясу, у клуба хорошие условия, поэтому подписали контракт на полгода.

— Что из себя представляет ваша нынешняя команда?

— «Медзь» базируется в 100-тысячном городке Легница, в часе езды от Вроцлава. Рядом Германия. До Берлина можно доехать за пару часов. В команде много легионеров. Самое главное, что у меня европейский паспорт, и я не буду считаться тут иностранцем. Тут жесткий лимит: не больше двух футболистов не из Евросоюза. Поэтому тем же Путивцеву и Ковалю в «Термалике» сложнее. Путивцев играет постоянно, а вот Коваль редко, поскольку чаще выходит в составе футболист из Сербии. Хотя если бы у него был паспорт Евросоюза, играл бы в «основе». Можно, сказать, это и было одной из причин, почему я предпочел поехать в Польшу, а не в тот же Казахстан. В Украине многие говорят: если едешь играть в Казахстан, значит, уже можно заканчивать карьеру.

— Какие у «Медзи» шансы на выход в элиту?

— Клуб шесть лет готовится к этому прорыву. В этом году, как я понял, шансы достаточно хорошие. Сейчас «Медзь» идет на пятом месте и отстает от первого места на семь очков. В лиге 18 команд, две из которых выходят в Экстраклясу. У «Медзи» есть хорошее преимущество. В первом круге на нашем стадионе меняли газон, поэтому большинство матчей команда проводила на выезде. Теперь у нас 10 матчей будут в родных стенах, в том числе шесть последних — подряд. На домашние матчи «Медзи» приходит по 3-4 тысячи болельщиков. А вообще стадион вмещает чуть больше шести тысяч. Чемпионат в первой лиге Польши, конечно, похож и на украинский аналог: много борьбы, самоотдача. В основном ставка идет на «физику», но несколько команд стараются играть в комбинационный футбол. Есть и интерес со стороны прессы. Мы смотрели матч «Гурника», одного из самых титулованных клубов Польши. На их матч пришло 17 тысяч болельщиков. Так что чемпионат достаточно сильный, явного фаворита нет, и каждый может обыграть любого соперника.

— Что можете сказать о главном тренере команды? Он вам доверяет?

— Рышард Тарасевич — уважаемый в стране специалист. В бытность футболистом играл за сборную Польши (58 матчей, 9 голов. — Прим. MatchDay), «Ксамакс», «Нанси». Чувствуется его доверие. Через три дня после начала тренировок с новой командой я сыграл в концовке матча с «Олимпией», которой мы проиграли 1:2. Надеюсь, в следующем поединке проведу уже больше времени на поле.

— Как обустроен ваш быт в новом городе?

— Сейчас мне подыскивают квартиру. Возможно, позже, когда обустроюсь, приедет из Украины семья. В новой команде мне все нравится, приняли хорошо, есть стабильность. Город тоже спокойный, центр чем-то похож на Львов, много католических церквей.

— В Польшу вы надолго?

— Контракт на полгода, меня все устраивает. Конечно, если команда выйдет в высшую лигу, можно будет продлить сотрудничество. В любом случае, даже чемпионат первой польской лиги просматривают специалист и тренеры из высшей лиги, соседних стран. Поэтому тут больше возможностей быть на виду. В Польше много футболистов от 30 лет и выше. В Украине, наоборот, считают, что если тебе 30 лет, то уже ветеран, и заглядывают в паспорт.

— Последний клуб в Украине — «Ворсклу» — вы покинули во многом из-за финансовых проблем. Решился ли вопрос с задолженностью?

— Пока нет. Но я надеюсь, что все решится положительно. Самое главное, вижу со стороны руководства «Ворсклы» желание решить этот вопрос. Хочу верить, что все получится так, как обещают.

— Через две недели в Загребе в рамках отбора ЧМ-2018 сыграют сборные Хорватии и Украины. Не можем вас не спросить об этом противостоянии. Ваши земляки — фавориты этого матча?

— Думаю, да. Матч состоится в Загребе. Сборная два матча играла без зрителей, болельщики соскучились, поэтому поддержка будет сумасшедшей. Хотя, однозначно, сборную Хорватию ждет непростой матч, украинцы будут огрызаться и упираться. Конечно, я буду болеть за хорватскую сборную, но хочу, чтобы из группы вышли Хорватия и Украина.

Артем ОМЕЛЬЯНЕНКО