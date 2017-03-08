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Евгений ЗУБЕЙКО: «Новички отлично вписались в коллектив Карпат»

Футболист львовского клуба поделился ожиданиями от будущих матчей

  • 08.03.2017 11:56
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ФК Карпаты. Евгений Зубейко
© ФК Карпаты. Евгений Зубейко

Отримавши вихідний після недільної гри, у вівторок команда знову відновила свої тренування. Захисник «Карпат» Євген Зубейко розповів про перемогу над олександрійцями та поділився очікуваннями від галицько-волинського дербі.

«Сьогодні розпочали підготовку до суботнього матчу проти «Волині». Тренери робили акцент більше на відновлюючі вправи та процедури. У нас є достатньо часу аби вивчити майбутнього суперника. Можу сказати, що доведеться протистояти хорошій команді. Наше завдання – зіграти на найкращому рівні та знову здобути позитивний результат» – каже Зубейко.

«Після перемоги у команді чудова атмосфера. Всі хлопці задоволені та з хорошим настроєм приступили до тренувань. Як оцінюю матч з «Олександрією»? Скажу, що ми добре вивчили цю команду, злагоджено та надійно діяли в обороні, як наслідок, досягли бажаного результату».

«Адаптація новачків? З Філімоновим грали ще в «Чорноморці», тож знаю його не перший день. Інші хлопці теж чудово вписались у наш колектив. Один одного добре розуміємо як в житті, так і на полі» – підсумував захисник.

Источник — ФК Карпаты

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