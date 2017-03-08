Лион положил глаз на нападающего Интера

По окончанию текущего сезона «Интер» планирует расстаться по крайней мере с 2 своими атакерами. Речь идёт о Паласио и Биабиани. Однако к ним может присоединится и Эдер.

За всё то время что итало-бразилец находится в миланском клубе он так и не сумел закрепиться в качестве игрока основы. Поэтому как полагает ресурс 30-летний нападающий вполне может быть продан наступающим летом. Особенно в свете назревающих приобретений в линию атаку.

В услугах Эдера очень заинтересован «Лион». О сумме, которую готов потратить французский клуб на приобретение игрока сборной Италии не сообщается. Но судя по всему она должна составить порядка 10-15 миллионов евро.