Андрей ШЕВЧЕНКО: «В сборной могут появиться новые имена»

До матча в Хорватии остается 16 дней — уже на следующей неделе мы узнаем фамилии футболистов, которые будут готовиться к этой важнейшей игре. Пожалуй, это будет самый сложный выбор в тренерской карьере Андрея Шевченко, ведь такого количества проблем с игровой практикой у наших сборников не было давно.

— Андрей Николаевич, ведущие клубы страны пошли навстречу национальной команде и согласились сыграть последние перед вашим сбором матчи в пятницу. Вас это решение устроило?

— Целиком и полностью. Мы попросили — нас услышали. У клубов есть понимание ситуации, и это очень важно.

— Дополнительные два дня — большой плюс в подготовке. Может, даже спарринг с каким-то клубом удастся сыграть?

— Нет, это исключено, и в этом нет никакой необходимости. Самое главное, что мы сможем отправиться на сбор, провести подготовку на хороших полях, сработать в полноценном микроцикле из пяти дней. Теперь у ребят будет достаточно времени, чтобы переключиться и сконцентрироваться на важной игре. Легионеры подъедут позже, в зависимости от полученной ими нагрузки мы скорректируем нашу работу. Но это уже внутренние вопросы, детали…

— Знаю, что ваши менеджеры побывали в Австрии и изучили все условия для работы…

— Важно, что в нашем распоряжении будет два поля, причем они находятся прямо на территории отеля. Не нужно никуда ездить на тренировки. Даже если это рядом, тратить на дорогу около часа времени в день в случае режима двухразовых занятий не хочется. Так что условия хорошие — для работы и для восстановления. С этим проблем нет.

— В Загреб потом поедете на автобусе?

— Да.

— Ваши тренировки будут закрытыми?

— Приглашать гостей мы точно не собираемся (улыбается). Но и выставлять охрану по периметру никто не будет. Все — как обычно на сборах. Впрочем, скрывать информацию от наших болельщиков не станем — это я вам обещаю.

— План подготовки вы наверняка уже сверстали. Какому игровому компоненту планируете уделить особое внимание?

— Мы будем целенаправленно готовиться к конкретной игре. Существует ряд важных, на наш взгляд, моментов, и они будут у нас в приоритете. Но для начала надо определиться со списком футболистов, учесть нюансы, связанные с их игровой практикой, и уже от этого отталкиваться. Ни для кого же не секрет, что ряд легионеров не имеет сейчас достаточной игровой практики.

— Вы готовы выдержать критику со стороны специалистов, которые рекомендуют не брать в сборную тех, кто сейчас не играет?

— Тренер должен быть готов ко всему — он отвечает за результат. Я не боюсь ответственности. Но всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе.

— Количество вызванных на сбор исполнителей, которые не играют в своих клубах, на этот раз может зашкаливать…

— У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по этой причине. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход.

— Сколько футболистов вы планируете вызвать на сбор?

— 24—26.

— Можете сказать, что список уже сформирован?

— Не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм.

— В сборной могут появиться исполнители, которых вы еще ни разу не вызывали?

— Могут…

— Андрей Николаевич, в этом году Шахтер провел уже четыре официальных матча. Можно сказать, что все сборники донецкой команды демонстрируют достойный уровень?

— Так и есть. Стабильность присутствует.

— Вас не может не беспокоить отсутствие ротации на правом фланге обороны горняков, не так ли?

— На решение главного тренера Шахтера я повлиять не могу. Продолжалось бы выступление в Лиге Европы, ротация наверняка бы была, но в данный момент Паулу Фонсека считает, что Богдан Бутко проигрывает конкуренцию Дарио Срне. Хотя нам, конечно, хотелось бы, чтобы защитник сборной играл.

— Вы присутствовали на последнем поединке Динамо. Какие остались впечатления от игры киевлян?

— Положительные. Тяжелые победы в этот период времени — это нормальное явление. И Динамо, и Шахтер пока выигрывают исключительно с минимальным счетом, нужно какое-то время, чтобы вкатиться в официальные матчи. После сборов так часто бывает. Думаю, уже к следующему туру все команды раскачаются.

— Результативность форварда столичного коллектива Артема Беседина — приятный сюрприз?

— Безусловно, нас это радует. Я всегда говорил, что нападающий должен забивать, и Беседин с этой задачей справляется. Все ребята стараются. Для меня это очень важно. Как и то, чтобы сборники были в хорошей физической форме.

— Позиция левого защитника — самая проблемная для вас на данный момент?

— Получается, что не только левого, но и правого. Хотя давайте не будем торопиться. Футболисты приедут на сбор, мы все увидим и сделаем выводы. Будем искать резервы внутри коллектива, возможно, произведем какие-то перестановки, попросим кого-то сыграть на другой позиции…

— На какую игру сборной Хорватии вы будете ориентироваться в процессе подготовки к матчу?

— У нас достаточно информации, и мы хорошо понимаем, что этой команде нельзя дать разгуляться. Нужны коллективный прессинг (не индивидуальный, а именно коллективный), высокий темп, который надо поддерживать на протяжении всех 90 минут. Хорватам нельзя позволять спокойно разыгрывать мяч, иначе будет очень тяжело — у них хорошие исполнители. Мы должны нацеливаться на очень плотную игру, не давать времени на принятие решений. Но в любом случае мы не станем забывать свой футбол. Будем пытаться контролировать мяч и проводить атаки.

— В составе соперника достаточно квалифицированных футболистов. Кого-то из них можете выделить?

— Пожалуй, игроков середины поля — Луку Модрича, Ивана Ракитича, Матео Ковачича. Важная фигура в атаке — Марио Манджукич, хорошие фланги. Для нас, конечно, большой плюс, что не играет Иван Перишич, но его, думаю, найдут кем заменить. Жестко и плотно работают защитники — в обороне клетчатые допускают мало ошибок.

В общем, получается, я вам назвал почти всю команду (улыбается), которая к тому же хорошо сыгранна, они давно выступают вместе. Все исполнители пребывают на ведущих ролях в своих клубах. Но у нас есть пара решений, мы их сейчас обсуждаем и сделаем все, чтобы добиться положительного результата.