Барселона - ПСЖ. Анонс

Несмотря на то, что в 1/8 финала Лиги чемпионов после жеребьевки многие выделяли другие пары участников, именно противостояние «Барселоны» и ПСЖ подарило болельщикам больше всего эмоций. После парижского матча, в котором команда Луиса Энрике потерпела унизительное поражение, фанаты футбола по всему миру с нетерпением ждут ответного поединка, в котором, несмотря на крупный счет, «Барса» будет пытаться отыграться и пройти в следующий этап. В этом уж точно никто не сомневается!





После 0:4 в Париже «сине-гранатовые» долго отходили от шока, добыв натужную победу на своем поле над «Леганесом», а после этого с трудом унеся ноги из Мадрида в поединке с «Атлетико». Лишь в последних двух поединках команда Энрике напоминала ту грозную силу, которой она была еще на групповом этапе Лиги чемпионов. На «Камп Ноу» в последних двух матчах каталонский клуб забил 11 голов и пропустил в свои ворота лишь один мяч, что еще раз говорит о том, что атакующее трио «Барсы» к отчетному поединку подходит в неплохой форме.

7 голов из тех 11 забивала тройка Суарес-Месси-Неймар, которые помогли «Барсе» добыть победы над «Спортингом» и «Сельтой». ПСЖ такой результативностью похвастаться не может, да и в чемпионате Франции редко приходится видеть матчи, в которых забивают более двух голов. После первого матча против «Барселоны» команда Унаи Эмери смогла добыть три победы (одна из которых пришлась на Кубок Франции) и один раз потерять очки - в домашнем матче против «Тулузы».





Afternoon training session, two days before #FCBPSG ! ⚡️

🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/5Lx9akdWD6 — PSG English (@PSG_English) 6 марта 2017 г. Всего команды провели между собой 10 матчей, в которых 4 победы на счету «Барселоны», 3 раза выигрывал ПСЖ и еще в 3-х случаях арбитры зафиксировали ничейный результат. Самый крупный счет, с которым «Барса» обыгрывала парижан, был зафиксирован в 2015-м году - 3:1 в Париже и 2:0 в Испании. То есть, еще ни разу в истории каталонский клуб не добывал победу с разницей более чем в два мяча.

Луис Энрике, главный тренер «Барселоны»: «На протяжении последних двух недель меня не покидает ощущение, что в матче наступит момент, когда мы окажемся близки к цели. Если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть. Результат первого матча однозначен, но это плей-офф, пройдена только половина противостояния. За 95 минут случиться может бесконечно много событий. Надеюсь, все сложится для нас удачно».

Унаи Эмери, главный тренер ПСЖ: «Уверен в команде так же, как и перед первым матчем, и все так же уважаю «Барселону». Думаем лишь о том, как бы нам сыграть на том же уровне, что и в первом поединке, не думая о конечном результате. Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, биться друг за друга, справляться с доминированием соперника, бросать ему вызов. Нам надо выигрывать индивидуальные единоборства и превосходить соперника в командных действиях».

Максим ГРОЗНЫЙ