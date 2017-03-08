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Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы играем лучше, чем в начале сезона»

Наставник «Манчестер Сити» считает, что его команда стала выглядеть гармоничнее

  • 08.03.2017 10:32
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Все игроки «Манчестер Сити» готовы к матчу со «Стоком», который пройдёт на «Этихаде» 8 марта.

Только двое «горожан» остаются в лазарете – Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус, остальные игроки готовы к поединку с «гончарами» в рамках 28-го тура АПЛ. Венсан Компани готовится к предстоящему матчу, тренируясь в общей группе.

Пеп Гвардиола также сообщил последние новости о Габриле Жезусе, который продолжает программу реабилитации в Академии «Манчестер Сити».

«Новых травм в команде нет, - сказал главный тренер. – Некоторые игроки устали, но все готовы к матчу 28-го тура.

Венсан вернулся на общие тренировки: он не принимал участие в матче с «Сандерлендом», но вчера и сегодня тренировался с командой.

Габриэл с нами: он ездил на несколько дней в Барселону, чтобы проконсультироваться с врачом, но проводит с нами много времени и занимается по специальной программе с тренерами и физиотерапевтами.

Мы общаемся каждый день. Вчера я виделся с его матерью: мы живём в одном комплексе, но я не узнал её! В следующий раз буду знать, кто это».

В 2017 году «горожане» выиграли девять из двенадцати матчей и сыграли два вничью.

Гвардиола считает, что команда играет лучше, чем в первой половине сезона и что игроки начинают усваивать новый стиль игры.

«Да, мы играем лучше, чем в начале сезона, - сказал наставник «горожан». – Тогда помогал энтузиазм, турниры только начинались.

Теперь заметны результаты тренировок, наши выступления стали гармоничней, команда играет лучше.

Конечно, противники постараются создать для нас проблемы в следующих матчах, но должны справиться с ними и бороться за результаты».

Источник — ФК Манчестер Сити

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