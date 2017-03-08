Дани КАРВАХАЛЬ: «Зидан сказал, что мы должны изменить настрой»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал победу над «Наполи» (3:1) и выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Наполи» прессинговал нас, а мы неверно читали игру. Но мы собрались, стали лучше читать игру и добились результата. В перерыве Зидан сказал нам, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости. Именно так мы и сделали», – отметил Карвахаль.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.