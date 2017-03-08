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Дани КАРВАХАЛЬ: «Зидан сказал, что мы должны изменить настрой»

Футболист «Реала» прокомментировал победу над «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 08.03.2017 10:22
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ФК Реал Мадрид. Дани Карвахаль
© ФК Реал Мадрид. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал победу над «Наполи» (3:1) и выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» прессинговал нас, а мы неверно читали игру. Но мы собрались, стали лучше читать игру и добились результата. В перерыве Зидан сказал нам, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости. Именно так мы и сделали», – отметил Карвахаль.

Источник — УЕФА

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