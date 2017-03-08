Серхио РАМОС: «Нам нужно перестать ошибаться»

Я рахую Джошуа на даний момент, самим сильнішимБоксером в суперТяжкому дивізіоні...І перемогу здо...

Нам выше и не надо пока. В нашем чемпе некому играть. Если можно, то для нас 2 в ЛЧ и 2 в ЛЕ на д...

Если не чего не поменяется и мы продолжим так "удачно" выступать. То после того как отп...