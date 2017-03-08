Серхио РАМОС: «Нам нужно перестать ошибаться»

Главный герой матча против «Наполи» Серхио Рамос похвалил характер своей команды после победы на выезде.
- Это моя сотая игра в Лиге чемпионов, и я хотел помочь команде голами в это непростое время. Нам было тяжело, но вместе мы смогли пробиться в следующий раунд. Если бы мы знали волшебную формулу, всё было бы куда проще. Но порой не всё получается так, как ты хочешь. Конечно, нам нужно перестать ошибаться. И всё же я доволен выходом команды в следующий раунд.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.