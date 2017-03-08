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Серхио РАМОС: «Нам нужно перестать ошибаться»

Защитник мадридского «Реала» - об ответном матче Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1)

  • 08.03.2017 10:13
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marca.com. Серхио Рамос
© marca.com. Серхио Рамос
Главный герой матча против «Наполи» Серхио Рамос похвалил характер своей команды после победы на выезде.
 
- Это моя сотая игра в Лиге чемпионов, и я хотел помочь команде голами в это непростое время. Нам было тяжело, но вместе мы смогли пробиться в следующий раунд. Если бы мы знали волшебную формулу, всё было бы куда проще. Но порой не всё получается так, как ты хочешь. Конечно, нам нужно перестать ошибаться. И всё же я доволен выходом команды в следующий раунд.
 

Источник — УЕФА

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