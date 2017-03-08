Блез МАТЮИДИ: «Знаем всё о Месси»

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» с прессой пообщался полузащитник ПСЖ Блез Матюиди.

- Мы хотим провести хороший матч. Нам будет приятно сыграть на этом фантастическом стадионе. Мы понимаем, что противостоять нам будет отличная команда. Но мы сосредоточены на своем выступлении, посмотрим, на что мы способны.

Мы все знаем о возможностях Месси. Его сложно нейтрализовать. Готовы к тому, что он доставит нам неприятности, но и мы способны добавить их «Барселоне». Мы собираемся создавать моменты, забивать мячи и не пропускать - это наша цель.