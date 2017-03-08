Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ситуации Днепра и Металлиста похожи»

Бывший наставник «Днепра» - о состоянии дел в клубе

  • 08.03.2017 09:45
  • 84 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Мирон Маркевич
© fcdnipro.ua. Мирон Маркевич
Экс-главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился своим видением развития событий в клубе.
 
- Как продвигаются ваши судебные тяжбы с «Днепром»?
- Абсолютно никак. Там еще до меня был Рамос, которому должны денег уже три года. Так что, я уже особо и не рассчитываю. Да и есть целая группа футболистов со схожими претензиями. Поэтому, я иллюзий не питаю на этот счет.
 
- У вас есть какая-то информация о будущем клуба? Что его ожидает по окончании сезона?
- Ситуация предельно ясна. Если долги будут погашены, значит команда будет существовать. Есть много молодых игроков, школа была хорошая. По крайней мере, когда я там работал, Андрей Русол старался поддерживать это все. В первой команде еще есть кому играть. Вопрос только в том, отдадут ли долги. Второй вариант - кто-то заберет эту команду, расплатится с долгами и «Днепр» продолжит жить дальше.
 
- Второй вариант выглядит фантастическим...
- Есть еще и третий. Если никто не погасит долги, то будут очень серьезные проблемы. Ситуация похожа на то, что было в Харькове, - резюмировал Маркевич.
 
Напомним, ранее Маркевич подал иск на днепровский клуб, с требованием выплатить заработную плату. Ранее в СМИ звучала цифра в $1,7 миллиона.
 

Источник — terrikon.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.