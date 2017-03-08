Жуниор Мораес приступил к тренировкам в новом клубе

Бывший нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес приступил к тренировкам в своем новом клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом бразилец сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

- Тренировка с новыми товарищами по команде — Акселем Витселем, Пато и Жеуванио, - написал Мораес.

Напомним, что Мораес отправился в Китай на правах аренды до конца сезона. У «Тяньцзинь Цюаньцзянь» есть опция выкупа трансфера футболиста по окончанию сезона.