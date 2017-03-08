Болельщики «Арсенала» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:5) устроили массовый протест против главного тренера «канониров» Арсена Венгера. Фанаты хотят немедленной отставки 67-летнего французского специалиста. Напомним, что лондонцы по сумме двух встреч уступили «Баварии» с общим счетом 2:10.

«Арсенал» уже который год не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда также безуспешно пытается завоевать титул чемпиона Англии. В СМИ все чаще пишут и говорят об уходе Венгера, который руководит командой уже 20 лет.