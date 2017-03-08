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Фанаты Арсенала организовали массовый протест Венгеру

Болельщики «канониров» просят уволить французского специалиста

  • 08.03.2017 09:11
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ФК Бавария. Арсен Венгер
© ФК Бавария. Арсен Венгер
Болельщики «Арсенала» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:5) устроили массовый протест против главного тренера «канониров» Арсена Венгера. Фанаты хотят немедленной отставки 67-летнего французского специалиста. Напомним, что лондонцы по сумме двух встреч уступили «Баварии» с общим счетом 2:10.
 
«Арсенал» уже который год не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда также безуспешно пытается завоевать титул чемпиона Англии. В СМИ все чаще пишут и говорят об уходе Венгера, который руководит командой уже 20 лет.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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