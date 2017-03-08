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Карло АНЧЕЛОТТИ: «До пенальти было непросто»

Наставник «Баварии» - об ответном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1)

  • 08.03.2017 08:41
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».
 
– До пенальти матч складывался непросто, – говорит Анчелотти. – Мы слишком раскрылись. Соперник давил, как и ожидалось, а мы допускали несвойственные нам ошибки при игре с мячом.
 

Источник — УЕФА

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