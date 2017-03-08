Карло АНЧЕЛОТТИ: «До пенальти было непросто»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

– До пенальти матч складывался непросто, – говорит Анчелотти. – Мы слишком раскрылись. Соперник давил, как и ожидалось, а мы допускали несвойственные нам ошибки при игре с мячом.