Карло АНЧЕЛОТТИ: «До пенальти было непросто»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».
– До пенальти матч складывался непросто, – говорит Анчелотти. – Мы слишком раскрылись. Соперник давил, как и ожидалось, а мы допускали несвойственные нам ошибки при игре с мячом.
Источник — УЕФА
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