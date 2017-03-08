Дрис МЕРТЕНС: «Реал силен на стандартах»

Форвард «Наполи» поделился своими впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

– Мы полностью выложились в первом тайме, – говорит Мертенс. – Во втором тайме нам забили голы со «стандартов». «Реал» в этом силен. Жаль, что так вышло. Такие матчи учат многому. В целом мы провели встречу хорошо, но в некоторых моментах удача была не на нашей стороне.