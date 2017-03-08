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Дрис МЕРТЕНС: «Реал силен на стандартах»

Нападающий «Наполи» - о матче против мадридского «Реала» (1:3)

  • 08.03.2017 08:49
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Метки
espnfc.us. Дрис Мертенс
© espnfc.us. Дрис Мертенс
Форвард «Наполи» поделился своими впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
 
– Мы полностью выложились в первом тайме, – говорит Мертенс. – Во втором тайме нам забили голы со «стандартов». «Реал» в этом силен. Жаль, что так вышло. Такие матчи учат многому. В целом мы провели встречу хорошо, но в некоторых моментах удача была не на нашей стороне.
 

 

Источник — Sport.ua

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