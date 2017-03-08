Защитника Дженоа могут дисквалифицировать на 6 лет

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо может быть дисквалифицирован на шесть лет за участие в договорных матчах.

В мае прошлого года Федерация футбола Италии начала расследование о возможном участии «Авеллино», который играет в Серии В, в договорных матчах. Под подозрение попали два поединка при участии этой команды сезона 2013/14: «Модена» – «Авеллино» (1:0) и «Авеллино» – «Реджина» (3:0).

Прокурор федерации считает, что Иццо, который выступал в то время за «Авеллино», был замешан в организации нужного результата. Футболиста могут дисквалифицировать на шесть лет и оштрафовать на 20 тысяч евро. Президент «Авеллино» Вальтер Такконе также может быть отстранен от футбола, правда только на девять месяцев. С клуба могут снять семь пунктов.