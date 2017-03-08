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Горняк-Спорт обыграл в спарринге Александрию

В первом поединке четвертого учебно-тренировочного сбора ФК «Горняк-Спорт» обыграл команду УПЛ

  • 08.03.2017 08:16
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ФК Горняк-Спорт
© ФК Горняк-Спорт
«Горняк-Спорт» выдержал сразу два сложных экзамена. Первый – это непростое противостояние с командой Премьер-лиги. Второй – переход с искусственного покрытия на натуральный газон. Для нашей команды это была первая игра на травяном газоне, после проведенных сборов на поле с искусственным покрытием.
 
«Александрия» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Дячук, 45. 
«Александрия»: Леванидов, Шкиндер, Бондаренко, Гитченко, Симинин, Старенький, Полярус, Леонов, Банада, Чантуришвили, Пономар. Главный тренер – Владимир Шаран. 
«Горняк-Спорт» (1-й тайм, в скобках игроки, выходившие на замену во 2-м тайме): Ситников (Ткаченко), Сахневич, Курелех (Кравчук), Носарев (Голядинец), Коваленко (ИНП), Ляшенко, Корольков, Моисеенко, Разуваев (Павлик), Дячук, Яворский. Главный тренер – Сергей Пучков.
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий). Ассистенты: Дмитрий Попельницкий, Вадим Титаренко (Александрия).
 
Без сомнения, что «Александрия» была самым сильным соперником из всех спарринг-партнеров, против которых «горняки» играли на сборах. Несмотря на отсутствие в заявке многих ведущих игроков александрийцев, состав соперника не выглядел слабым.  Владимир Шаран в этом поединке проверил игроков первой команды, у которых по разным причинам было не так много  практики.
 
«Горняк-Спорт» уверенно начал поединок и переместил игру на половину поля соперника. Однако после первой пятиминутки, «Александрия» за счет длинных передач старалась перевести игру в штрафную «Горняка-Спорт». В дебюте хозяева нанесли опасный удар, но мяч пролетел выше ворот. Еще не раз игроки «Александрии» переводили игру в штрафную «горняков», но оборона нашей команды играла надежно, в некоторых случаях команду выручал наш голкипер Антон Ситников.
 
Ближе к перерыву,  «Горняк-Спорт» чаще начал угрожать воротам «Александрии». Одну из атак после передачи Андрея Сахневича ударом головой замыкал Вадим Яворский, но мяч оказался в руках у вратаря александрийцев Максима Леонидова. Когда уже казалось, что первый тайм завершится нулевой ничьей, подопечные Сергея Пучкова провели результативную атаку. С правого фланга мяч в штрафную хозяев направил Андрей Сахневич. Затем мяч отскочил к Александру Разуваеву, который немедля нанес удар по воротам. Однако после этого мяч в ворота соперника головой переправил Сергей Дячук. Счет стал 0:1.
 
После перерыва в составе «Александрии» на замены выходили представители дублирующего состава команды, однако игра не успокоилась: опасные моменты возникали у ворот обеих команд. В составе «Горняка-Спорт» опасно бил по воротам Алексей Моисеенко. Постоянно держал в напряжении оборону соперника Вадим Яворский. В одном из эпизодов он оказался один на один с голкипером соперников, но страж ворот «Александрии» в последний момент среагировал на удар.
 
Хозяева также имели возможность огорчить «горняков» и сравнять счет, однако в тот момент «Горняк-Спорт» выручил голкипер Александр Ткаченко, заменивший во втором тайме Антона Ситникова.
 
Непростая игра с достойным соперником завершилась минимальной победой «Горняка-Спорт» - 1:0 и прибавила настроения нашей команде в дальнейшей работе на заключительном сборе перед возобновлением чемпионата.
 
Следующий контрольный поединок «Горняк-Спорт» проведет в субботу, 11 марта. Соперником нашей команды станет представитель второй лиги – «Ингулец-2» (Петрово). Начало матча – в 14:00.
 

Источник — ФК Горняк-Спорт

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