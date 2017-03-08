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Зинедин ЗИДАН: «В первом тайме пришлось непросто»

Главный тренер «Реала» - о матче против «Наполи» (3:1)

  • 08.03.2017 08:35
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ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
 
– В первом тайме нам действительно пришлось непросто, – говорит Зидан. – Соперник создал нам трудности. Нам не удалось сделать то, что мы планировали до перерыва. Во втором тайме «Реал» прибавил, и я доволен этой победой. Мы знали, что начало будет тяжелым, так как «Наполи» на своем поле создает серьезное давление.
 

Источник — УЕФА

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