Зинедин ЗИДАН: «В первом тайме пришлось непросто»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

– В первом тайме нам действительно пришлось непросто, – говорит Зидан. – Соперник создал нам трудности. Нам не удалось сделать то, что мы планировали до перерыва. Во втором тайме «Реал» прибавил, и я доволен этой победой. Мы знали, что начало будет тяжелым, так как «Наполи» на своем поле создает серьезное давление.