Арсен ВЕНГЕР: «Нам не повезло с решениями судей»

Наставник «Арсенала» поделился своими эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).
– Трудно объяснить, почему мы вылетели, – говорит Венгер. – Считаю, что мы показывали ту игру, которую хотели, но нам не повезло с судейскими решениями. Их трудно понять. В эпизоде с фолом на Тео Уолкотте был однозначный пенальти. Левандовски был в офсайде. А после удаления стало совсем тяжко. Мои подопечные приложили все усилия и играли хорошо.
Источник — УЕФА
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