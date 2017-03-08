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Арсен ВЕНГЕР: «Нам не повезло с решениями судей»

Главный тренер «Арсенала» - о вылете команды из розыгрыша Лиги чемпионов

  • 08.03.2017 08:08
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ФК Арсенал, Арсен Венгер
© ФК Арсенал, Арсен Венгер
Наставник «Арсенала» поделился своими эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).
 
– Трудно объяснить, почему мы вылетели, – говорит Венгер. – Считаю, что мы показывали ту игру, которую хотели, но нам не повезло с судейскими решениями. Их трудно понять. В эпизоде с фолом на Тео Уолкотте был однозначный пенальти. Левандовски был в офсайде. А после удаления стало совсем тяжко. Мои подопечные приложили все усилия и играли хорошо.
 

Источник — УЕФА

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