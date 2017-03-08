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Матс ХУММЕЛЬС: «Счет не соответствует игре»

Защитник «Баварии» - о матче против «Арсенала» в Лиге чемпионов (5:1)

  • 08.03.2017 08:05
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as.com. Матс Хуммельс
© as.com. Матс Хуммельс
После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» своими впечатлениями поделился защитник «Баварии» Матс Хуммельс.
 
– Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле до пенальти и красной карточки, – говорит Хуммельс. – Тот эпизод переломил ход встречи в нашу пользу. До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий фактор, но такое с нами не должно происходить. Но и в первом тайме у нас были возможности забить и таким образом успокоить игру. Но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем.
 

Источник — ФК Бавария

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