Маурицио САРРИ: «Никогда не видел, чтоб у Реала были такие трудности»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился своими впечатлениями от матча против «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Первые 50 минут игры мы превосходили соперника, – говорит Сарри. – Я никогда не видел, чтобы у «Реала» были такие трудности. Они бывало просто выбивали мяч. Это повод для гордости. Еще чуть-чуть, и мы сможем играть на равных со всеми. Жаль, что не удалось подарить победу публике, которая заслуживает большего.