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Маурицио САРРИ: «Никогда не видел, чтоб у Реала были такие трудности»

Наставник «Наполи» - о поражении от «Реала» (1:3)

  • 08.03.2017 07:59
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ФК Динамо Киев. Маурицио Сарри
© ФК Динамо Киев. Маурицио Сарри
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился своими впечатлениями от матча против «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
– Первые 50 минут игры мы превосходили соперника, – говорит Сарри. – Я никогда не видел, чтобы у «Реала» были такие трудности. Они бывало просто выбивали мяч. Это повод для гордости. Еще чуть-чуть, и мы сможем играть на равных со всеми. Жаль, что не удалось подарить победу публике, которая заслуживает большего.
 

Источник — УЕФА

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