Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ: «До пенальти Арсенал был близок к 2:0»

После ответного матча Лиги чемпионов против «Арсенала» своими впечатлениями поделился президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
– В Лиге чемпионов, особенно на выезде, не бывает простых матчей, – говорит Румменигге. – «Арсенал» в первом тайме играл хорошо. Они были ближе к 2:0, чем мы к тому, чтобы сравнять. После пенальти игра стала складываться в нашу пользу и мы в итоге заслуженно победили.
Источник — ФК Бавария
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