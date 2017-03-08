Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марек ХАМШИК: «Это отправная точка»

Хавбек «Наполи» - о матче против мадридского «Реала» (1:3)

  • 08.03.2017 07:29
  • 367 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик поделился своими впечатлениями от матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
– Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой, – говорит Хамшик. – «Наполи» на равных играл с одной из лучших команд мира. Обидно из-за голов, пропущенных со «стандартов». Нужно работать над этим, потому что в таких поединках они становятся решающими. Нам по силам соперничать с кем угодно, и это отправная точка.
 

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.