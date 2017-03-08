Марек ХАМШИК: «Это отправная точка»

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик поделился своими впечатлениями от матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой, – говорит Хамшик. – «Наполи» на равных играл с одной из лучших команд мира. Обидно из-за голов, пропущенных со «стандартов». Нужно работать над этим, потому что в таких поединках они становятся решающими. Нам по силам соперничать с кем угодно, и это отправная точка.