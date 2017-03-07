Реал и в гостях одолел Наполи

Накануне матча в Неаполе испанские СМИ сравнивали домашний стадион «Наполи» - «Сан Паоло» с раскаленным кратером вулкана. Таким он и был – заполненные под завязку трибуны с первых минут погнали неаполитанскую армию на штурм ворот «королевского клуба». Задача, стоявшая перед подопечными Маурицио Сарри, была непростой: забить два мяча и сохранить свои ворота на замке.

Стартовый штурм в исполнении хозяев наглядно продемонстрировал серьезность намерений игроков «Наполи». Не успела секундная стрелка сделать оборот вокруг своей оси, как Мертенс нанес первый удар по воротам Кейлора Наваса – мяч пролетел над перекладиной. А спустя еще минуту Инсинье не попал в ворота с острого угла.

Под натиском неаполитанцев «Реал» вынужден был действовать в несвойственной для себя манере – от обороны. Но такая тактика не спасла «сливочных» от достаточно быстрого пропущенного гола, который провел Мертенс. Лучший бомбардир «Наполи» в Лиге чемпионов обыгрался с Гамшиком и с угла вратарской переиграл Кейлора Наваса.

А что «Реал»? Первый момент у ворот «Наполи» гости создали только на 28-й минуте. Роналду, избавившийся от опеки соперников, вышел один на один с Рейной, но с острого угла направил мяч в штангу. Однако момент португальца остался единственным, созданным гостями в первой половине встречи.

А вот «Наполи» продолжал гнуть свою линию, держа в напряжении оборону гостей. И будь поудачливей Мертенс, после удара которого мяч приняла на себя штанга, или Гамшик – его удар парировал Навас – неаполитанцы уже в первой половине матча могли поставить команду Зинедина Зидана в затруднительное положение.

После невнятной сорокапятиминутки в исполнении подопечных Зидан наверняка провел в перерыве беседу с игроками – и результат не заставил себя долго ждать. На 51-й минуте гостей после подачи углового восстановили статус-кво. Палочкой-выручалочкой в который раз стал центральный защитник – Серхио Рамос, головой переправивший мяч в ворота после навеса Тони Крооса.

А через пять минут Кроос и Рамос соорудили второй гол, убив интригу в матче окончательно. И снова подача с углового, Рамос прыгает выше всех, огорчая Пепе Рейну. Хотя, в итоге этот мяч перезаписали на Мертенса.

Оставшееся до финального свистка время команды попросту доигрывали. Неаполитанцы, безусловно, пытались подсластить горькую пилюлю, добыв хотя бы ничью, но в концовке матча третий мяч усилиями Мораты забили гости.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Наполи - Реал Мадрид - 1:3

Дрис Мертенс, 24 - Серхио Рамос, 51, Мертенс 57 - в свои ворота, Альваро Мората, 90+1

«Наполи»: Хосе Рейна, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Фаузи Гулам, Элсейд Хюсай, Амаду Диавара, Дрис Мертенс, Аллан Лоурейро (Марко Рог, '56), Марек Хамшик (Петр Зелински, '75), Лоренцо Инсинье (Аркадиуш Милик, '70), Хосе-Мария Кальехон

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Пепе, Серхио Рамос, Лука Модрич (Иско, '80), Каземиро, Гарет Бэйл (Лукас Васкес, '68), Тони Крооc, Карим Бензема (Альваро Мората, '77), Криштиану Роналду

Аллан Лоурейро, 55. Амаду Диавара, 89. -

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Первый матч - 1:3

НАПОЛИ – РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА