Бавария вновь унизила Арсенал. На этот раз в Лондоне

Что может быть хуже, чем поражение со счетом 1:5 в гостях? Пожалуй, только разгром 1:5 дома. Да еще и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Казалось, что мюнхенское фиаско заставит «Арсенал» встряхнуться и во второй встрече продемонстрировать свою лучшую игру. Уже не ради результата – все понимали, что отквитать такой разрыв практически невозможно – но ради болельщиков и цветов своего клуба.

И в первом тайме «Арсенал» вполне справлялся с поставленной задачей. «Канониры» были по-спортивному злы и агрессивны, мюнхенцы же были настроены довольно благодушно. А куда им было спешить при таком солидном перевесе?

Сначала Нойер вовремя покинул ворота и ликвидировал выход Уолкотта один на один, Жиру головой пробил чуть-чуть мимо нижнего угла. А к 20-й минуте гол окончательно созрел. Уолкотт вышел на ворота по месту правого инсайда и крупнокалиберным выстрелом с острого угла послал мяч в ближнюю «девятку». Футболист вложил в этот удар всего себя, всю свою суть, и даже маститый Нойер был бессилен, мяч едва скользнул по поднятым кулакам опешившего немецкого вратаря.

«Арсенал» продолжил давить на мюнхенцев и на 32-й минуте вполне обоснованно претендовал на пенальти, когда Алонсо в своей штрафной зацепил ногу Уолкотта. Но свисток арбитра промолчал.

Гости огрызнулись на 38-й минуте, когда Левандовски считанных сантиметров не хватило, чтобы переправить в ворота удобную передачу партнера. Но все же первый тайм прошел под знаком «Арсенала», команда Арсена Венгера играла легко, воодушевленно.

Но уже на 53-й минуте произошло событие, ставшее роковым для лондонцев. Лоран Кошельны в своей штрафной толкнул в спину Левандовски. Арбитр, посоветовавшись с помощником, не только назначил пенальти, но еще и удалил защитника хозяев. К «точке» подошел сам Роберт и четко поразил ворота.

А дальше для «Арсенала» начался настоящий ад.

68 минута. Роббен головой прервал неудачный вынос Оспины, затем обокрал Алексиса Санчеса, к котором отскочил мяч, в гордом одиночестве вывалился на ворота и спокойно отправил мяч в левый от себя угол.

72 минута. Тройная замена от Венгера. Санчес – Озил, Жиру – Лукас, Рэмзи – Кокелен. Минутой раньше у «Баварии» вместо Роббена на поле появился Дуглас Коста.

78 минута. А вот и Коста. Свежий игрок убежал по правому флангу чуть ли не со своей половины поля, сместился чуть ближе к центру и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

80 минута. Защита «Арсенала» привезла очередной глупый гол. После неточной передачи Видаль вышел на свидание с Оспиной и легко оставил голкипера не у дел.

85 минута. А вот и Коста-2. Ренату Саншеш блестящей передачей нашел Дугласа на левом фланге, бразилец оторвался от защитников, не пожадничал и выкатил мяч на пустые ворота Видалю.

5:1 дома, 1:5 в гостях. 10:2 по итогам двухматчевого противостояния. И это плей-офф Лиги чемпионов, где, теоретически, должны играть самые сильные европейские команды?

«Арсенал» вправе сетовать на неоднозначное судейство, но команда такого уровня не имеет права играть настолько безвольно. Тем более, на домашнем стадионе. Сегодня за «Арсенал» было стыдно. Не за счет, ведь крупно проиграть может каждый. За те опущенные руки и потухшие глаза, с которыми «канониры» играли во втором тайме. Может, Венгеру уже и правда пора в Китай, а лондонскому клубу нужны новые тренерские идеи?

«Бавария» же во втором тайме сыграла блестяще. Немецкая машина, почувствовав слабину соперника, просто перемолола его на фарш вместе с костями. Тем интереснее будет наблюдать за мюнхенцами в четвертьфинале, где им, вероятно, попадется более сильный духом соперник.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Арсенал» - «Бавария» - 1:5 (первый матч 1:5)

Тео Уолкотт, 20 - Роберт Левандовски, 55, с пенальти, Арьен Роббен, 68, Дуглас Коста, 78, Артуро Видаль, 80, 85

«Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Кошельны, Начо Монреал, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Алекс Окслейд-Чемберлен, Гранит Джака, Алексис Санчес (Месут Озил, '72), Аарон Рамзи (Френсис Кокулен, '72), Оливье Жиру (Лукас, '72), Тео Уолкотт

«Бавария»: Мануэль Нойер, Марсио Рафинья, Матс Хуммельс, Артуро Видаль, Давид Алаба, Арьен Роббен (Дуглас Коста, '71), Франк Рибери (Йосуа Киммих, '80), Тиаго Алькантара (Ренату Саншеш, '79), Хаби Алонсо, Хави Мартинес, Роберт Левандовски

Тео Уолкотт, 39. Лоран Кошельны, 53. Алекс Окслейд-Чемберлен, 61. Гранит Джака, 79. - Давид Алаба, 39. Хави Мартинес, 44.

Лоран Кошельны, 54.

АРСЕНАЛ - БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧ

Фото ФК «Бавария»