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Руй ВИТОРИЯ: «Счет 1:0 повлияет на нашу тактику»

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория – о завтрашнем матче против «Боруссии»

  • 07.03.2017 23:24
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Главный тренер «Бенфики» Руй Витория – о завтрашнем матче против «Боруссии»:

«Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как и то, что счет 1:0 в нашу пользу. Мы выиграли первый матч и где-то могли сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. «Боруссия» - соперник не рядовой.

У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не побеждали. Бывает и такое. Выигрывать хочется всегда, но мы знаем, что соперник такого уровня поставит перед нашей обороной определенные задачи. Здесь потрясающая атмосфера, мы такое любим. На нашем стадионе что-то похожее».

Источник — УЕФА

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