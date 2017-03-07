Десна на сборах разгромила ФК Минск

ИИ ты у них на полхвате.

Фьюри, как бы к нему не относиться, этого жирного увальня Устинова разделает, не вспотев.

Ну ты фантазер конечно редкий, ну и насмешил. Бутылку вспомнил! Только для среаловцев она была пу...

Опять за свое,уверен за гей клуб?За это отписал выше.А нормальные мужики от пустой пластиковой бу...

Ты не оскорбляешь? Я только и вижу твои наезды на тех кто за Месси или Б...