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Десна на сборах разгромила ФК Минск

Черниговский клуб продолжает подготовку к сезону

  • 07.03.2017 23:22
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07.03.2017. Турция. Белек. 17:00. Товарищеский матч

«Десна» (Чернигов) – ФК «Минск» (Беларусь) – 4:1
Голы: Лысенко (2), Филипов, Картушов - Громыко (пенальти)

«Десна»: Махновский, Фаворов, Мельник, Максименко, Мостовой, Коберидзе, Чепурненко, Картушов, Волков, Лысенко, Филиппов
На замену выходили Арвеладзе, Бовтрук, Братков, Головко, Коваленко, Солдат, Черноморец и Щедраков

«Минск»: Чесновский, Веретило (Никулин, 46, Филатов, 65), Омельянчук (Зинович, 46), Шумилов, Трубило, Русак, Мицевски (Микульский, 80), Шевченко (Сафи, 70), Бессмертный (Концедайлов, 75), Николаевич (Громыко, 46), Марко Симоновски (Казаков, 80).

Напомним, что следующий матч «Десна» проведет уже завтра, 8 марта, соперник - «Фреденсборг» (Дания).

Источник — Sport.ua

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