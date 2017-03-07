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Томас ТУХЕЛЬ: «Мы будем атаковать»

Наставник «Боруссии» - о предстоящем матче против «Бенфики»

  • 07.03.2017 23:11
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Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче против «Бенфики»:

«Будь я тренером «Челси», «Ювентуса» или «Атлетико», я бы, вероятно, ответил бы иначе, но завтра, когда зажгутся огни на нашем стадионе и его заполнят наши болельщики, мы будем атаковать.

Мы должны забыть о первом матче. Мы бы настраивались на атакующий футбол и в случае победы. Чувствуем, что готовы пройти дальше. Настал подходящий момент. Командный дух на высоте, а игроки знают, что способны забить много мячей.

Не могу сказать, кто завтра заменит Марко Ройса. Это большая потеря, ведь он находился в потрясающей форме».

Источник — УЕФА

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