Томас ТУХЕЛЬ: «Мы будем атаковать»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче против «Бенфики»:
«Будь я тренером «Челси», «Ювентуса» или «Атлетико», я бы, вероятно, ответил бы иначе, но завтра, когда зажгутся огни на нашем стадионе и его заполнят наши болельщики, мы будем атаковать.
Мы должны забыть о первом матче. Мы бы настраивались на атакующий футбол и в случае победы. Чувствуем, что готовы пройти дальше. Настал подходящий момент. Командный дух на высоте, а игроки знают, что способны забить много мячей.
Не могу сказать, кто завтра заменит Марко Ройса. Это большая потеря, ведь он находился в потрясающей форме».
Источник — УЕФА
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