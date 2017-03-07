"ВАСИЛЬКОВ: «В сборной нет никаких задолженностей»"

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мыкола Васильков прокомментировал информацию украинских СМИ о том, что тренерский штаб национальной команды уже три месяца не получает зарплату.
«Тренерский штаб получает все по контрактам. Это касается всех членов тренерского штаба. В сборной нет никаких задолженностей и проблем», - заявил Васильков в комментарии Sport.ua.
Напомним, нынешний тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко работает в сборной Украины с лета прошлого года, прийдя на смену Михаилу Фоменко.
Источник — Sport.ua
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прес аташе збірної................... ну про кумів та любих друзів чув, про однокласників чернівецьких також було, Андрій Миколаєвич варто б було щось оригінальніше придумати.
прес аташе збірної................... ну про кумів та любих друзів чув, про однокласників чернівецьких також було, Андрій Миколаєвич варто б було щось оригінальніше придумати.
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