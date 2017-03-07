"ВАСИЛЬКОВ: «В сборной нет никаких задолженностей»"

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мыкола Васильков прокомментировал информацию украинских СМИ о том, что тренерский штаб национальной команды уже три месяца не получает зарплату.

«Тренерский штаб получает все по контрактам. Это касается всех членов тренерского штаба. В сборной нет никаких задолженностей и проблем», - заявил Васильков в комментарии Sport.ua.

Напомним, нынешний тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко работает в сборной Украины с лета прошлого года, прийдя на смену Михаилу Фоменко.