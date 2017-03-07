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ВАСИЛЬКОВ: «В сборной нет никаких задолженностей»

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины опроверг информацию о долгах в национальной команде

  • 07.03.2017 22:35
  • 473 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мыкола Васильков прокомментировал информацию украинских СМИ о том, что тренерский штаб национальной команды уже три месяца не получает зарплату.

«Тренерский штаб получает все по контрактам. Это касается всех членов тренерского штаба. В сборной нет никаких задолженностей и проблем», - заявил Васильков в комментарии Sport.ua.

Напомним, нынешний тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко работает в сборной Украины с лета прошлого года, прийдя на смену Михаилу Фоменко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 07.03.2017 22:41
    0
    "ВАСИЛЬКОВ: «В сборной нет никаких задолженностей»"
    прес аташе збірної................... ну про кумів та любих друзів чув, про однокласників чернівецьких також було, Андрій Миколаєвич варто б було щось оригінальніше придумати.
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    aksel88
    aksel88, 07.03.2017 22:44
    +2
    Респект за вклад у передачу 3-тій тайм, до цих пір лише теплі спогади...
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    ssg75
      ssg75, 07.03.2017 22:55
    0
    PatriotUA, 07.03.2017 22:41
    "ВАСИЛЬКОВ: «В сборной нет никаких задолженностей»"
    прес аташе збірної................... ну про кумів та любих друзів чув, про однокласників чернівецьких також було, Андрій Миколаєвич варто б було щось оригінальніше придумати.
    Треба було Дарку Оліфер брати?
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