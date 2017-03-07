U-17: Ничья с Хорватией

Юнацька збірна Україна, сформована з футболістів 2000 року народження, розпочала підготовку до еліт-раунду Євро-2017, що відбудеться наприкінці березня у Нідерландах. В рамках навчально-тренувального збору підопічні Сергія Попова провели перший з двох запланованих матчів проти однолітків з Хорватії. Зустріч закінчилася внічию - 1:1.



В першому таймі, як і загалом у всьому матчі, перевагою володіли наші хлопці. Саме вони першими відкрити рахунок в у поєдинку - на 25 хвилині гол забив Петро Харжевський, який реалізував пенальті. Щоправда, окрім результативного удару збірна України також відзначилась вилученням: поле покинув Георгій Цитаїшвілі.



У другому таймі, незважаючи на гру в меншості, українці домінували на полі, проте пропустили необов’язковий гол - на 77-ій хвилині відзначився Вусковіч. Таким чином, перший з 2-х запланованих контрольних поєдинків проти збірної Хорватії закінчилася внічию - 1:1. Друга гра відбудеться у четвер, 9 березня.



Товариський матч



Хорватія-Україна-1:1

Голи: Харжевський (25), Вушковіч (77)



Вилучення: Цітаїшвілі (26)



Україна U-17: Бабічин,Слива, Снурніцин (Холод, 50), Супряга, Ващищин (Білошевський, 52), Цітаїшвілі, Ісаєнко(Кащук, 56), Харжевський, Мащенко, Дмитрук (Мельник, 65), Приходько (Волошин, 71)