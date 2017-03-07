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Экс-игрок Черноморца Фонтанельо стал футболистом Ордабасы

Аргентинец вновь будет играть с Ковальчуком

  • 07.03.2017 21:23
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Аргентинский защитник Пабло Фонтанельо подписал контракт с «Ордабасы».

Последним клубом 33-летнего игрока был российский «Урал». Ранее Фонтанельо выступал среди прочего за аргентинские «Тигре» и «Химнасия и Эсгрима», чилийский «Сантьяго Уондерерс», украинский «Черноморец» и норвежский «Стабек».

Отметим, что в это зимнее трансферное окно «Ордабасы» пополнился экс-полузащитником сборной Украины и бывшим одноклубником Фонтанельо по «Черноморцу» Кириллом Ковальчуком.

Источник — MatchDay

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