Экс-игрок Черноморца Фонтанельо стал футболистом Ордабасы

Аргентинский защитник Пабло Фонтанельо подписал контракт с «Ордабасы».
Последним клубом 33-летнего игрока был российский «Урал». Ранее Фонтанельо выступал среди прочего за аргентинские «Тигре» и «Химнасия и Эсгрима», чилийский «Сантьяго Уондерерс», украинский «Черноморец» и норвежский «Стабек».
Отметим, что в это зимнее трансферное окно «Ордабасы» пополнился экс-полузащитником сборной Украины и бывшим одноклубником Фонтанельо по «Черноморцу» Кириллом Ковальчуком.
Источник — MatchDay
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