Металлист 1925: «Шахтер с уважением отнесся к Харькову и харьковчанам»

ООО «Авангард» Харьков» направил в адрес донецкого клуба письмо с просьбой принять меры, направленные на удовлетворение интересов команд, проводящих матчи на стадионе «Металлист» в Харькове. Всем известно, что ФК «Шахтер» (Донецк) и ФК «Металлист 1925» будут проводить домашние поединки на одном стадионе. В связи с этим важно, при совпадении дат туров, «развести» команды на домашние и выездные матчи или по дням базовых дат. Сегодня мы получили ответ от ФК «Шахтер» (Донецк). Генеральный директор донецкого клуба - господин Палкин С.А. - отнесся с уважением к Харькову и харьковчанам, сообщив, что донетчане обратились в Федерацию футбола Украины и Ассоциацию аматорского футбола Украины с просьбой при составлении календаря чемпионата ААФУ учитывать даты проведения матчей УПЛ с участием ФК «Шахтер» и ФК «Металлист 1925».

Руководство ФК «Металлист 1925» благодарит своих коллег - коллектив футбольного клуба «Шахтер», представителя элитного дивизиона украинского футбола - за понимание и надеется, что наши матчи станут праздником для десятков тысяч почитателей великой Игры.

В первые выходные апреля стартует второй этап чемпионата Украины среди команд Премьер-Лиги, а спустя неделю возобновятся соревнования четвертого по рангу дивизиона страны.