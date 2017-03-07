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Металлист 1925: «Шахтер с уважением отнесся к Харькову и харьковчанам»

Украинские клубы договорились согласовывать календари, чтобы проводить матчи на ОСК «Металлист»

  • 07.03.2017 21:13
  • 417 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

ООО «Авангард» Харьков» направил в адрес донецкого клуба письмо с просьбой принять меры, направленные на удовлетворение интересов команд, проводящих матчи на стадионе «Металлист» в Харькове. Всем известно, что ФК «Шахтер» (Донецк) и ФК «Металлист 1925» будут проводить домашние поединки на одном стадионе. В связи с этим важно, при совпадении дат туров, «развести» команды на домашние и выездные матчи или по дням базовых дат. Сегодня мы получили ответ от ФК «Шахтер» (Донецк). Генеральный директор донецкого клуба - господин Палкин С.А. - отнесся с уважением к Харькову и харьковчанам, сообщив, что донетчане обратились в Федерацию футбола Украины и Ассоциацию аматорского футбола Украины с просьбой при составлении календаря чемпионата ААФУ учитывать даты проведения матчей УПЛ с участием ФК «Шахтер» и ФК «Металлист 1925».

Руководство ФК «Металлист 1925» благодарит своих коллег - коллектив футбольного клуба «Шахтер», представителя элитного дивизиона украинского футбола - за понимание и надеется, что наши матчи станут праздником для десятков тысяч почитателей великой Игры.

В первые выходные апреля стартует второй этап чемпионата Украины среди команд Премьер-Лиги, а спустя неделю возобновятся соревнования четвертого по рангу дивизиона страны.

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 07.03.2017 21:21
    +2
    Харьков, все будет Дамбас!

    вы или тупые или врубили дурачка. гнать в шею!
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    f-play
      f-play, 07.03.2017 21:23
    -2
    ihateyoubaby, 07.03.2017 21:21
    Харьков, все будет Дамбас!вы или тупые или врубили дурачка. гнать в шею!
    А стадион лично ты будешь в порядке содержать? Или пусть потихоньку развалится, абы не "Шахтер"?
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    uadk
      uadk, 07.03.2017 21:26
    +3
    f-play, 07.03.2017 21:23
    ihateyoubaby, 07.03.2017 21:21
    Харьков, все будет Дамбас!вы или тупые или врубили дурачка. гнать в шею!

    А стадион лично ты будешь в порядке содержать? Или пусть потихоньку развалится, абы не "Шахтер"?

    А до приезда беженцев стадион что разваливался????
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 07.03.2017 21:45
    +1
    Металлист 1925: «Шахтер с уважением отнесся к Харькову и харьковчанам»
    не старайтеся, ультрас Харкова не продаються
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