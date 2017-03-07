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Сергей МОРОЗОВ: «Заря будет бороться с Александрией за третье место»

Футбольный эксперт – о предстоящем матче «Шахтера» и «Зари»

  • 07.03.2017 21:03
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Эксперт программы «Футбол LIVE», заслуженный тренер Украины Сергей Морозов – о центральном матче 21-го тура чемпионата между «Зарей» и «Шахтером», который состоится в Харькове:

- Учитывая, что вторым по итогам сезона наверняка станет «Динамо», «Заря» будет бороться с «Александрией» за третье место. Команда изменилась, но не только этой зимой. Я всегда говорил, что у нее будут проблемы с точки зрения качества игры, когда уйдут арендные футболисты. Малышев в «Шахтере», Малиновский в Бельгии, Будковский в России, плюс отсутствует Караваев. То есть нет многих исполнителей, которые были арендованы у «горняков». Соответственно, изменилось и качество футбола.

- Может ли контратакующая тактика принести успех «Заре» в предстоящем туре?
- Все будет зависит от того, кто и когда забьет первым. Если «Шахтер» оформит ранний гол – думаю, исход матча будет решен. Если же «Заре» удастся удерживать счет 0:0, я не исключаю варианта контратакующих действий. Команда Вернидуба неплохо подготовлена функционально и организована, поэтому за счет контратак может доставить много неприятностей «Шахтеру» в Харькове.

- «Оранжево-черным» сложно дались победы над «Ворсклой» и «Волынью»…
- Думаю, что «Шахтер» был психологически и функционально нацелен на проход «Сельты» в Лиге Европы. По разным причинам это не получилось. Но с «Волынью» команда уже была на уровне. «Шахтер» уже миновал некий кризис, возникший после вылета из еврокубков. Фонсека и тренерский штаб знают, что собой представляет «Заря» в плане физической готовности, организации игры и контратак. Будет очень интересный матч.

Источник — Sport.ua

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