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Юношеская Лига УЕФА. Зальцбург прошел Атлетико в 1/4 финала

Австрийцы ждут победителя пары «Барселона» - «Порту»

  • 07.03.2017 20:40
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Австрийский «Зальсбург» стал участником полуфинала Юношеской лиги УЕФА.

В четвертьфинале турнира «быки» обыграли мадридский «Атлетико» 2:1.

Соперником австрийцев по полуфиналу станет победитель матча «Барселона» - «Порту».

«Зальцбург» - «Атлетико» 2:1
Голы: Дос Сантос, 48 (1:0), Вульф, 61 (2:0) - Наварро, 79 (2:1)

Источник — Sport.ua

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