Юношеская Лига УЕФА. Зальцбург прошел Атлетико в 1/4 финала

Австрийский «Зальсбург» стал участником полуфинала Юношеской лиги УЕФА.
В четвертьфинале турнира «быки» обыграли мадридский «Атлетико» 2:1.
Соперником австрийцев по полуфиналу станет победитель матча «Барселона» - «Порту».
«Зальцбург» - «Атлетико» 2:1
Голы: Дос Сантос, 48 (1:0), Вульф, 61 (2:0) - Наварро, 79 (2:1)
Источник — Sport.ua
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