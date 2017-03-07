«На матч із Хорватією поїдуть більше 1000 українських уболівальників»

У вівторок, 7 березня, на веб-конференції Sport.ua побували ініціатори фан-руху на підтримку національної збірної України «Вірні збірній»:

— Юрій Запісоцький, генеральний секретар Федерації футболу України;

— Максим Васильєв, представник «Першої приватної броварні» — преміум-спонсора національної збірної команди України з футболу;

— Олег Комуняр, представник Асоціації вболівальників України.

— 24 березня національна команда України зіграє матч відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року в Загребі проти збірної Хорватії. Оскільки матч особливий, буде особлива участь українських уболівальників. Завдяки фан-руху «Вірні збірні» чимало уболівальників поїдуть на цей матч. Цей процес організований «Першою приватною броварнею» за підтримки Федерації футболу України та Асоціації вболівальників України. На матч поїдуть понад 1000 вболівальників, вже все майже сформовано, але ще є можливість долучитися. Це явище нове, воно виникло за декілька місяців до цього матчу. Кому належить ідея створення фан-руху «Вірні збірній»? Як це започатковувалося?

Максим Васильєв: Більше, ніж кілька місяців. Почалося це з ідеї та першого обговорення з Федерацією футболу. Ініціатива була з нашого боку. На нашу думку, справжній партнер не може обмежитися тільки рекламою. Справжній партнер, окрім того, що він дає гроші на утримання збірної, має ще робити якийсь внесок від себе, креативний, творчий, те, що ми вважаємо за потрібне, щоб у цій країні існувало. Нам здалося, що ми як партнер Федерації і спонсор збірної можемо підтримати фанатський рух. Це не тільки ультрас, а будь-яка людина, яка хоче підтримати збірну України. Незалежно від стану, результатів, це наша країна, нам у ній жити, і її потрібно любити. На щастя, Федерація футболу із натхненням сприйняла цю ідею, підтримала нас. Це перший крок, який ми робимо.

— Юрій, розкажіть, як ви сприйняли цей проект?

Юрій Запісоцький: Я згоден із Максимом, що Федерація футболу натхненно сприйняла цю пропозицію. Ми багато уваги та часу приділили організації. Ми граємо заради вболівальників, для них, заради країни, тому фан-рух дуже важливий. Ми намагаємося максимально координуватися зараз із «Першою приватною броварнею», щоб усе пройшло максимально позитивно, гладко. Асоціація вболівальників так само докладає максимум зусиль зі свого боку. У будь-якому разі, будемо вдосконалюватися з наступним виїздом.

— Олеже, запитання до Вас. Які у вас домовленості із Федерацією футболу України, з «Першою приватною броварнею», які зобов'язання? На яких умовах ви долучилися до цього проекту?

Олег Комуняр: В Україні зараз не так багато свят для простих людей. Підтримка збірної важлива. Коли ми дізналися про цей проект, звернулися до «Першої приватної броварні» та Федерації футболу України із проханням виділити на фанатів частину місць і частину білетів на футбол. Є бажання, щоб на матчі у Загребі була максимально якісна підтримка, щоб ми досягли хорошого результату.

— Які стоять вимоги перед уболівальниками, що приєднуються до руху? Що стосується поведінки на стадіоні та іншого?

Олег Комуняр: По-перше, якщо будуть якісь хуліганські дії, то кожен уболівальник сам несе відповідальність. По-друге, це штрафи та інші покарання з боку хорватів. По-третє, це репутаційні ризики. Нікому не потрібно, щоб країна понесла іміджеві втрати. Але особливих правил немає. Правила стандартної поведінки, як на будь-якому стадіоні Європи. Думаю, у нас люди відповідальні.

— Максиме, Ви зустрічалися з українськими ультрас? Здається, їх поїде доволі багато...

Максим Васильєв: У нас є людина, яка об'їхала всю Україну, бувала у Харкові, в Одесі, у Львові, у Києві. Як такий - це вільний рух, ми нікого не можемо на щось зобов'язати. Певні правила поведінки є. Ми виклали на сайті певні принципи, з якими ми його започаткували: повага до інших і т.п. Але у живому спілкуванні всі розділили ідею: якщо ми їдемо до Хорватії, то потрібно зробити все, у тому числі на особистому рівні, щоб це був мирний виїзд, виїзд дружби. Окрім ненападу, наскільки мені відомо, є домовленість про спільний футбольний матч між уболівальниками за декілька годин до гри. У програмі ще є два заходи, які ми обговорюємо, за тиждень будемо знати, чи вони підтвердилися. Це благодійний візит наших уболівальників до одного з дитячих притулків Хорватії чи, можливо, до центру допомоги дітям з особливими потребами. Поки що невідомо, відбудеться це чи ні. Є питання погодження відповідних органів з боку Хорватії щодо спільного фанатського маршу перед матчем. За п'ять-шість днів ми будемо знати остаточне рішення.

— 24 січня почали реєструватися на сайті, 14 лютого були рандомно вибрані переможці. Чимало запитань є стосовно оформленні віз, допомоги в оформленні. Зараз відкрити візу складно, можуть долучитися ті, хто вже має візу. Ви більше місяця цим займалися. Як це відбувалося?

Максим Васильєв: Відбувається все достатньо нормально. Хоча проблем вистачає. На жаль, оскільки ми могли почати реальну підготовку та підтвердження усіх наших намірів лише 1 січня (згідно юридичних аспектів нашої співпраці з Федерацією футболу), ми не могли робити це заздалегідь. Проміжок часу у два з половиною місяці до події — занадто короткий, щоб зробити все бездоганно. Дійсно є проблема з візами, оскільки людина, яка хоче поїхати і не має відкритої шенгенської багаторазової візи, має зробити як хорватську візу, так і угорську транзитну. Якщо є багаторазова — немає жодних питань та складнощів. Дуже вдячні посольству Хорватії та консулу Хорватії в Україні за допомогу, бо вони дійсно пішли нам назустріч, дуже швидко обробили заявки. Щодо угорської сторони - складніше, оскільки угорська сторона має відкривати шенген, це більші зобов'язання, ніж національна віза. Тому є питання, але вони наразі вирішуються спільними зусиллями. Було б ще півтора місяці — було би простіше. У нас на сьогодні з кандидатів, які зареєструвалися, шість тисяч людей, які хочуть поїхати, з них ми обираємо тисячу. Ми ще обираємо, ще не завершилася ця історія. Але, починаючи з цього тижня, ми обираємо лише серед тих, хто заявив, що у нього є багаторазова шенгенська віза, оскільки за два тижні відкрити і національну хорватську, і транзитну угорську — фізично неможливо.

— Хто має візу, той до 18 березня може долучитися, так?

Максим Васильєв: Так, до 18 березня. Останні п'ять чи шість чоловік, про яких ми повідомимо 18 числа, - ті, хто зможуть поїхати. Проте в принципі є попит, є зацікавленість. Ми точно очікуємо, що буде тисяча уболівальників, а можливо, й трошки більше, зважаючи на те, що є представники преси, які їдуть додатково, представники студентського футболу, військові, які повернулися з АТО. Представлення України на цьому заході, думаю, буде на достатньо високому рівні. І це ми ще зважаємо на те, якщо людина хоче обрати самостійно маршрут чи мандрує з іншої країни до Хорватії, чи хоче летіти літаком — він має право придбати у Федерації футболу квиток і приєднатися до нас вже безпосередньо на секторі, який нам надала хорватська сторона.

— Ще на сайті можна придбати квиток, не у федерації...

Максим Васильєв: Так. Наскільки я знаю, є наша квота, є квота вільного продажу у Федерації футболу.

— Дехто пише, що занадто пізно дізналися про вашу ініціативу. Чи задоволені Ви інформаційною та рекламною кампанією? Чи справді такі акції можуть бути у майбутньому, на інші матчі збірної? Чи це одноразовий тур?

Максим Васильєв: Ми будемо задоволені, коли збірна не програє у Хорватії та отримає гідну підтримку. Стосовно інформаційної компанії — я вже пояснив, що, на жаль, був певний ліміт часу, за який ми могли розгорнути цю кампанію. Бо матч ми не можемо перенести, вже встановлена певна дата. А почати раніше січня ми теж не могли через юридичні питання. Відбувається так, як відбувається. Могло бути трошки краще. Боялися, що може бути й гірше. Але відбувається, на наш погляд, цілком нормально.

Стосовно наступних акцій. Хочу зазначити, що ми багато говоримо про конкретний виїзд, він реальний, скоро має відбутися. У нас ще є матчі з Фінляндією, Албанією та Ісландією. До Хорватії дійсно простіше їхати. Ми говоримо лише про цей відбірковий цикл. Якщо ми поглянемо трошки далі, у нас ще є таке нововведення, як Ліга націй УЄФА замість товариських матчів. Там буде багато матчів, і достатньо цікавих згідно групи, у якій збірна України. Тому це точно не ініціатива одного матчу. Більш того, весь проект «Вірні збірній» на сьогодні існує як вільна ініціатива. Немає якоїсь офіційної структури, взагалі немає офіціозу. Хлопці з фанатського руху приєдналися добровільно, ми їх не можемо обмежити. Це точно не одна акція, не один рік співпраці. Ми щонайменше найближчі чотири роки будемо співпрацювати з Федерацією футболу. З нашого боку ми будемо робити певні модифікації... Сказали вже про Ісландію. Тисячу людей довезти до Ісландії — простіше їх там і залишити, ніж повертати, дешевше точно буде.

— Щодо «залишити» запитання від читача: «Можу я поїхати з вами у фан-тур, але назад з Хорватії дістатися своїм ходом?»...

Максим Васильєв: Тут дуже просто. Наскільки мені відомо, якщо організовано перевезення людей наземне, автобусним шляхом, то організація, яка здійснює це перевезення, несе відповідальність за те, щоб ті люди, які в'їхали в європейські кордони, й покинули кордони. Наша позиція така: якщо ви їдете з нами, то ви з нами й повертаєтеся. Ми не викупили всі квитки, тож, якщо ви хочете їхати самостійно, потім мандрувати де завгодно — купуйте квиток у Федерації футболу, їдьте до Хорватії та приєднуйтеся до нас на сектор.

— Чи будуть уболівальники отримувати якусь фан-продукцію у кольорах збірної України, щоб презентувати себе? Чи це вже суто їхня підготовка до матчу?

Юрій Запісоцький: Якщо це не перший матч людини як уболівальника збірної — як правило, в усіх є серйозна домашня колекція атрибутики. Вона, звичайно, вітається. Ми зі свого боку завжди (можливо, більше на домашніх матчах) можемо тішити вболівальників модульними речами, так само за підтримки наших партнерів намагаємося максимально наші вболівальницькі сектори підтримати поліграфічною продукцією, прапорами. Є конкретні задумки й до цього матчу. Думаю, що і в наших партнерів з «Першої приватної броварні» є задуми по атрибутиці. Ми їх скоординуємо — і вони будуть єдиною ідеєю об'єднання.

— Як головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінює важливість уболівальників, їхньої підтримки у плані впливу на позитивний результат матчу?

Юрій Запісоцький: Думаю, і гравці, і тренерський штаб, і Федерація футболу, всі наші колеги і партнери розуміють архіважливість уболівальників. Це люди, задля яких національна команда виступає. Уболівальники — це наше все, тому є проект «Вірні збірній».

— Запитують, де можна можна завантажити повну версію пісні, яка є на сайті? Там є фрагмент...

Максим Васильєв: Так, там є фрагмент. 18 березня остання публікація тих людей, які поїдуть. З 19 березня можна буде завантажити пісню на тому ж сайті, ми надамо вільний доступ до завантаження повного варіанту пісні.

— Що будуть уболівальники робити на стадіоні? Яким чином готуються спільні пісні на підтримку команди, речівки, можливо, флешмоби?

Олег Комуняр: Безумовно, планується зробити для вболівальників, які вперше їдуть на матч збірної і не такі досвідчені, спеціальний буклет, у якому будуть написані основні пісні. Там нічого нового немає, вони всі звучать на українських стадіонах. Ультрас будуть активним ядром підтримки на секторі. Сподіваюся, що інші вболівальники теж. Там увесь стадіон «Максимір» буде сприяти бадьорому вболіванню. Думаю, градус поєдинку буде відчуватися з перших хвилин.

— Як ваші стосунки складаються саме з ультрас — нормально чи вони тримають дистанцію зі звичайними вболівальниками?

Олег Комуняр: Взагалі ціль Асоціації вболівальників України — працювати з уболівальниками, які не є ультрас. Ультрас самі по собі організовані, вони не потребують організації, тому що побували не на одному десятку виїздів, у тому числі міжнародних. Головна ціль — працювати із простими уболівальниками, з «кузьмичами», показати, як можна підтримувати збірну. Насправді мало про це інформації, мало культури вболівання. Ультрас у нас класні. Потрібно, щоб і інші їм відповідали.

— Яке Ваше ставлення до піротехніки, до банерів зі своєрідним підтекстом?

Олег Комуняр: Це є. У будь-якому випадку це невід'ємна частина культури вболівання. Що стосується домовленості про безпеку з «Першою приватною броварнею», то представники «Першої приватної броварні» зустрічалися з представниками усіх міст. Ми розуміємо, що вболівання повинно бути яскравим, але ми та наш спонсор не повинні понести іміджеві втрати. Звісно, потрібно, щоб усі повернулися додому, в Україну, не шляхом депортації, а так само автобусом. У Європі існують персональні санкції, когось звідкись витягти буде практично нереально. У кожного своя голова, за руку ніхто нікого ж тримати не буде. Хотілося б, щоб усе пройшло без ексцесів.

— Як відбиралися люди в акції? Чи були якісь суворі критерії? Що робити тим, хто не виграв путівку до Хорватії?

Максим Васильєв: По-перше, ми пропонували приєднатися до руху «Вірні збірній» не тільки з огляду на перший матч, як я вже сказав, а на найближчі чотири роки. Тобто тут не є самоціллю виграти конкретну путівку, це не туристичний розіграш. Крім того, від жодного учасника ми не вимагали жодних дій, крім реєстрації. Жодних вимог, що потрібно зробити, не було. Найбільша група обирається рандомним шляхом, рандомний вибір серед усіх, хто брав участь. За винятком того, що цього тижня ми вже ставимо фільтр: тільки ті, у кого є багаторазові шенгенські візи. Також є певна квота наших місць, які ми по домовленості запропонували представникам фан-руху кожного міста надати перелік людей, які готові та хочуть поїхати. Тобто ось ці дві категорії. Крім того, як я вже раніше казав, додаються частково пресі, частково благодійні місця, близько 100 людей.

— Є плани у федерації стосовно підтримки не лише першої національної команди, а й молодіжної та навіть жіночої? Хочуть підтримки люди...

Юрій Запісоцький: Звичайно, якщо люди хочуть — ми завжди вітаємо, хай приходять і підтримують. Думаю, рух «Вірні збірній» обов'язково повинен поширитися на максимальну кількість наших збірних, їх у нас багато: «молодіжка», U-19 і, дасть Бог, U-17 також буде викликати серйозний інтерес у вболівальників, тому що це майбутнє першої команди. Жіночий етап — можливо, новий етап у культурі вболівання. Він уже має невелике, але стабільне число прихильників. Ми будемо щасливі, якщо ця кількість буде збільшуватися.

— Ми чимало говорили про саму поїздку. 22 і 23 березня будуть виїзди на автобусах. Уболівальники самі мали можливість обрати день, який їм більше підходить. Понад тисяча вболівальників, приблизно 25 автобусів. Запитують про умови, про самі автобуси. Можливо, розкажете про програму туру?

Максим Васильєв: Програма дуже проста. Ми обирали дві категорії людей. Якщо людина хотіла поїхати і самостійно оплатити перебування у готелі на одну ніч, то ми таку можливість їм надали, зарезервувавши готелі на відповідну кількість. Тому є автобус, який виїжджає 22 числа, де ті, хто буде ночувати за один день до матчу безпосередньо у Хорватії. По плану в день гри буде працювати фан-посольство — це якірна точка в центрі міста, можливо, в одному з пабів, ми ще це вирішуємо, до якої можна буде звернутися. Буде контактний телефон хорватський, на який можна буде зателефонувати з будь-якого питання. Програма включає в себе фан-матч, спільний фан-марш та перебування на стадіоні. Остаточно ми будемо розуміти за тиждень, який це план, вже затверджений представниками служб безпеки двох країн.

— Комфортно буде їхати в автобусах?

Максим Васильєв: Комфортно — питання відносне. Це автобусний тур. Ми беремо автобуси з кондиціонерами, музикою, телебаченням. Тобто це нові автобуси, які відповідають певним вимогам, які ми висували до фірми-партнера, щоб автобуси були комфортними для пересування. Це близько сімнадцяти годин їзди в один кінець. Я так їздив, це не найкомфортніша подорож. Але, мені здається, оскільки ти будеш перебувати в одному автобусі з однодумцями, а багато хто з друзями чи знайомими, як представники фан-руху, то це цікава пригода.

— Яку атрибутику можна брати? Можливо, зауважимо, яку атрибутику не варто брати із собою?

Юрій Запісоцький: Це питання постійно нас турбує. Всім відомо, що є символи, які заборонено демонструвати на трибунах під час футбольних матчів, в основному це стосується фашистських, які трактуються як неофашистські. Усім знайома організація FARE, її славнозвісний довідник. Ми можемо погоджуватися або дискутувати стосовно частини символіки...

— Червоно-чорний прапор...

Юрій Запісоцький: Станом на сьогодні червоно-чорний прапор за певних умов може трактуватися як образа країни чи певної частини населення країни, де матч відбувається. Такий прикрий випадок ми мали у Польщі під час матчу з Косовим. Сама по собі демонстрація червоно-чорного прапора, якщо вона не поєднана із нацистськими скандуваннями, не є забороненою. Але питання дуже дискусійне. Більше того, ми зараз взагалі боремося за виключення червоно-чорного прапора із довідника FARE, але це непроста історія, вона ще потребує трошки часу. Маю певну долю оптимізму, що вона закінчиться правильно. Якщо хочете мій заклик, заклик Федерації футболу, то у нас достатньо красивої, національної, жовто-блакитної символіки, яка цілком дає змогу максимально підтримувати нашу команду. Тому я би закликав зосередитися на ній.

— Олеже, як Ви думаєте, червоно-чорний прапор буде присутній серед тих же ультрас?

Олег Комуняр: Все може бути. Якщо чесно, я за червоно-чорний прапор, потрібно боротися за виключення його із довідника, котрийий написано ще до Євро, і досі людей лякають: штрафи, матчі ми проводимо за порожніх трибун.

Максим Васильєв: Справа у тому, що завдяки певним ЗМІ та зусиллям іншої країни багато з українських символів є стереотипними, негативно сприймаються частиною Європи. Це справа, яку ми особисто не можемо вирішити. Ми як співініціатори цього руху з розумінням ставимося до почуттів кожного українця. Можливо, краще, якщо хтось хоче це зробити під час фан-маршу. Єдине, до чого ми як організатори ставимося негативно — коли хтось свідомо робить якусь дію чи акцію, за яку відповідальність несуть інші. Це трохи протилежно нашим поглядам. А оскільки за прояви на стадіоні повна іміджева відповідальність лягає на нас, а юридична — на Федерацію футболу, у цьому випадку я хотів би підтримати Юрія, жовто-блакитної символіки справді дуже багато.

— Які ваші прогнози на матч із хорватами? Давайте поділимося своїми думками, прогнозами щодо такого важливого матчу для нашої команди...

Юрій Запісоцький: Я вірю в перемогу. Думаю, що команда і тренерський штаб зроблять усе можливе — і за допомогою наших уболівальників, «Вірних збірній», ми все-таки цю перемогу здобудемо.

Максим Васильєв: Я не буду прогнозувати результат, але впевнений у тому, що команда, як Юрій сказав, зробить усе можливе в цьому матчі. Сподіваюся, що і вболівальники наші зроблять усе можливе в цьому матчі, щоб підтримати збірну. А результат... У спорті один випадок може змінити результат. Якщо цей матч буде таким, що і команда робить усе можливе, і вболівальники — буде гарний для України результат.

Олег Комуняр: Як на мене, прогнози робити на футбол — справа невдячна. Ще більш невдячна справа — робити прогнози на наш футбол. Але ми з вірою в серці будемо робити все на трибунах для того, щоб збірна досягла позитивного для нас результату. Сподіваємося, що цей матч буде яскравим, футболісти гідно проявлять себе на полі, що за цю гру буде не соромно і результат буде позитивним.

Спілкувався Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, текстова версія — Дарія ОДАРЧЕНКО