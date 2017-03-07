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Ильичевец завершает турецкий сбор

Мариупольцам осталось провести несколько спаррингов

  • 07.03.2017 20:34
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Ильичевец завершает турецкий сбор

Пребывание «Ильичевца» в гостепримной «Камелии» близится к завершению. Сегодня приазовцы провели одно из последних тренировочных занятий на средиземноморском побережье Анталии.

Накануне двух спаррингов (завтра мариупольцы сразятся с одной из сильнейших команд Второй лиги - «Рухом», а 9-го марта — с харьковским «Гелиосом»), Александр Севидов дал своим подопечным небольшую «передышку», заменив утреннюю тренировку теоретическим занятием, которое состояло из детального видеоанализа недавних игр «Ильичевца». Вечерняя же тренировка прошла стандартно: разминка, «квадраты», тактические упражнения и игровые серии.

Источник — ФК Ильичевец

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