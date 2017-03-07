ФФУ: Матч Олимпик - Карпаты переиграют

Сьогодні, 7 березня, Апеляційним комітетом ФФУ розглянуто та прийнято рішення у справі за апеляційною скаргою ФК «Карпати» Львів на рішення КДК ФФУ від 08.12.2016 «Про непроведення матчу 17-го туру Ліги Парі-Матч 04.12.2016 ФК «Олімпік» Донецьк – ФК «Карпати» Львів».

У зв’язку із несприятливими погодними умовами у м. Суми 4 грудня 2016 року не відбувся матч між ФК «Олімпік» Донецьк та ФК «Карпати» Львів, а КДК ФФУ визнав такі умови форс-мажорними та зобов’язав команди переграти матч.

Апеляційний комітет ФФУ підтримав позицію КДК ФФУ, проте вніс зміни у рішення та зобов’язав ФК «Олімпік» Донецьк відшкодувати витрати, що були понесені ФК «Карпати» Львів у зв’язку з прибуттям команди на матч.