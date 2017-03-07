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ФФУ: Матч Олимпик - Карпаты переиграют

Донецкий клуб компенсирует львовянам все затраты

  • 07.03.2017 20:31
  • 1837 просмотров
  • 6 комментария
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ФФУ: Матч Олимпик - Карпаты переиграют

Сьогодні, 7 березня, Апеляційним комітетом ФФУ розглянуто та прийнято рішення у справі за апеляційною скаргою ФК «Карпати» Львів на рішення КДК ФФУ від 08.12.2016 «Про непроведення матчу 17-го туру Ліги Парі-Матч 04.12.2016 ФК «Олімпік» Донецьк – ФК «Карпати» Львів».

У зв’язку із несприятливими погодними умовами у м. Суми 4 грудня 2016 року не відбувся матч між ФК «Олімпік» Донецьк та ФК «Карпати» Львів, а КДК ФФУ визнав такі умови форс-мажорними та зобов’язав команди переграти матч.

Апеляційний комітет ФФУ підтримав позицію КДК ФФУ, проте вніс зміни у рішення та зобов’язав ФК «Олімпік» Донецьк відшкодувати витрати, що були понесені ФК «Карпати» Львів у зв’язку з прибуттям команди на матч.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 07.03.2017 20:50
    +6
    ФФУ: Матч Олимпик - Карпаты переиграют
    Браво федерація, пофіг на регламент, ми обслуговуємо "данецкіх".
    ну що ж Карпати замовляйте чартер, найдорощий готель, хавчик, "УСЕ ВКЛЮЧЕНО", Олімпік платить.
    Ссылка
    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 07.03.2017 21:02
    +6
    до уваги іншим клубам, якщо є бажання переграти матч то будь-ласка, головне знайти форс мажарну обставину, хто за це заплотить, то таке.
    а чи були такі переігровки в сучасному футболі?
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    Денис Соколовский
      Денис Соколовский, 07.03.2017 21:03
    -12
    PatriotUA, 07.03.2017 20:50
    ФФУ: Матч Олимпик - Карпаты переиграют
    Браво федерація, пофіг на регламент, ми обслуговуємо "данецкіх".
    ну що ж Карпати замовляйте чартер, найдорощий готель, хавчик, "УСЕ ВКЛЮЧЕНО", Олімпік платить.
    Параноїк?
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 07.03.2017 21:19
    +8
    просто ужас , як можна такі рішення приймати !!! Жодного напрягу зі сторони Олімпіка не бкло щоб почистити поле. за 7 днів можна було привезти нову траву
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    samum_tramp
      samum_tramp, 07.03.2017 21:25
    +5
    Dima Any, 07.03.2017 21:19
    просто ужас , як можна такі рішення приймати !!! Жодного напрягу зі сторони Олімпіка не бкло щоб почистити поле. за 7 днів можна було привезти нову траву

    Навіщо вигадувати дурниці? Достатньо було замовити ввімкнення підігріву поля!
    ФФУ лизнуло!
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    JAFFAR
      JAFFAR, 07.03.2017 21:34
    -4
    Ну отлично, пофиг на олимпик, не в обиду сказано но карпаты уже подза#бали своими поступками.
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