ФФУ: Матч Олимпик - Карпаты переиграют

Сьогодні, 7 березня, Апеляційним комітетом ФФУ розглянуто та прийнято рішення у справі за апеляційною скаргою ФК «Карпати» Львів на рішення КДК ФФУ від 08.12.2016 «Про непроведення матчу 17-го туру Ліги Парі-Матч 04.12.2016 ФК «Олімпік» Донецьк – ФК «Карпати» Львів».
У зв’язку із несприятливими погодними умовами у м. Суми 4 грудня 2016 року не відбувся матч між ФК «Олімпік» Донецьк та ФК «Карпати» Львів, а КДК ФФУ визнав такі умови форс-мажорними та зобов’язав команди переграти матч.
Апеляційний комітет ФФУ підтримав позицію КДК ФФУ, проте вніс зміни у рішення та зобов’язав ФК «Олімпік» Донецьк відшкодувати витрати, що були понесені ФК «Карпати» Львів у зв’язку з прибуттям команди на матч.
Источник — Федерация футбола Украины
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Браво федерація, пофіг на регламент, ми обслуговуємо "данецкіх".
ну що ж Карпати замовляйте чартер, найдорощий готель, хавчик, "УСЕ ВКЛЮЧЕНО", Олімпік платить.
а чи були такі переігровки в сучасному футболі?
Браво федерація, пофіг на регламент, ми обслуговуємо "данецкіх".
ну що ж Карпати замовляйте чартер, найдорощий готель, хавчик, "УСЕ ВКЛЮЧЕНО", Олімпік платить.
Навіщо вигадувати дурниці? Достатньо було замовити ввімкнення підігріву поля!
ФФУ лизнуло!
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