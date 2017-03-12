Заря – Шахтер. Анонс

Во втором кряду домашнем матче «Заря» противостоит гранду украинского футбола, но если две недели назад с «Динамо» луганчане сыграли в Запорожье, то «Шахтёр» примут в Харькове. Такова была договорённость сторон, ведь в первом круге свою формально домашнюю игру дончане провели в Запорожье.

Скучающим за серьёзными баталиями харьковским болельщикам посмотреть такой матч будет очень даже любопытно, и свои почитатели на стадионе найдутся как у одной, так и у другой стороны. Хотя, как и раньше во встречах «Шахтёра» и «Зари», накануне очередной дуэли снова возникла не совсем спортивная ситуация, связанная с запретом арендованным «горнякам» играть за луганчан. Для украинских болельщиков, которых и так на стадионы завлекать всё сложнее и сложнее, это только дополнительная печаль, поскольку, естественно, хочется наблюдать за соперничеством сильнейших коллективов. Однако в воскресном поединке у луганчан не смогут сыграть Соболь, Гречишкин, Петряк, Кулач и Безбородько. Что ж, остальным игрокам «Зари» снова придётся биться и за себя, и за «тех» парней.

Впрочем, радует, что Юрий Вернидуб хотя бы сможет рассчитывать на отсутствовавших в прошлом туре из-за дисквалификации Любеновича и Опанасенко, правда, и у дончан после дисквалификации вернётся в строй лучший бомбардир Факундо Феррейра.

«Шахтёр» подходит к матчу в Харькове с серией из девяти кряду побед в чемпионате, планируя продлить успешное шествие и на втором этапе сезона. У «Зари» же задача занять второе место в таблице пока что ушла на второй план – на пятки наступает «Александрия», да и «Олимпик» неподалёку, так что, сохранить бы третью строку.

Александр Дердо, который рассудит команды воскресным вечером, в нынешнем сезоне уже назначался на один матч «Шахтёра», когда «горняки» во Львове одержали достаточно драматичную победу над «Александрией» 2:1. На матчах луганчан черноморский рефери последний раз работал более двух лет назад, когда «Заря» с тем же счётом добыла волевую победу над «Говерлой».

Любопытно, что после воскресной встречи соперники попрощаются, скорее всего, ненадолго. В пятницу стал известен календарь второго этапа чемпионата, и уже в его стартовом туре предусмотрено противостояние первой и третьей команд завершающегося этапа, так что, коллектив Пауло Фонсеки снова заглянет в гости к «Заре», только уже в Запорожье, ориентировочно 1 апреля.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: А. Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий, Харатин, Чайковский, Бонавентуре, Любенович, Паулиньо, Кадымян

«Шахтёр»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Бернард, Марлос, Тайсон, Коваленко, Бланко-Лещук

Котировки букмекеров:

Олимп: 7,75 – 4,82 – 1,36

Марафон: 8,20 – 5,00 – 1,38

William Hill: 8,00 – 4,50 – 1,33

Bwin: 7,75 – 4,50 – 1,34

12 марта, воскресенье