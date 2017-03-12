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Заря
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Шахтер Д
12.03.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер. Анонс

Луганчанам снова предстоит биться и за себя, и за тех парней

  • 12.03.2017 10:30
  • 413 просмотров
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www.shakhtar.com
© www.shakhtar.com
Во втором кряду домашнем матче «Заря» противостоит гранду украинского футбола, но если две недели назад с «Динамо» луганчане сыграли в Запорожье, то «Шахтёр» примут в Харькове. Такова была договорённость сторон, ведь в первом круге свою формально домашнюю игру дончане провели в Запорожье.
 
Скучающим за серьёзными баталиями харьковским болельщикам посмотреть такой матч будет очень даже любопытно, и свои почитатели на стадионе найдутся как у одной, так и у другой стороны. Хотя, как и раньше во встречах «Шахтёра» и «Зари», накануне очередной дуэли снова возникла не совсем спортивная ситуация, связанная с запретом арендованным «горнякам» играть за луганчан. Для украинских болельщиков, которых и так на стадионы завлекать всё сложнее и сложнее, это только дополнительная печаль, поскольку, естественно, хочется наблюдать за соперничеством сильнейших коллективов. Однако в  воскресном поединке у луганчан не смогут сыграть Соболь, Гречишкин, Петряк, Кулач и Безбородько. Что ж, остальным игрокам «Зари» снова придётся биться и за себя, и за «тех» парней.
 
Впрочем, радует, что Юрий Вернидуб хотя бы сможет рассчитывать на отсутствовавших в прошлом туре из-за дисквалификации Любеновича и Опанасенко, правда, и у дончан после дисквалификации вернётся в строй лучший бомбардир Факундо Феррейра.
 
«Шахтёр» подходит к матчу в Харькове с серией из девяти кряду побед в чемпионате, планируя продлить успешное шествие и на втором этапе сезона. У «Зари» же задача занять второе место в таблице пока что ушла на второй план – на пятки наступает «Александрия», да и «Олимпик» неподалёку, так что, сохранить бы третью строку.
 
Александр Дердо, который рассудит команды воскресным вечером, в нынешнем сезоне уже назначался на один матч «Шахтёра», когда «горняки» во Львове одержали достаточно драматичную победу над «Александрией» 2:1. На матчах луганчан черноморский рефери последний раз работал более двух лет назад, когда «Заря» с тем же счётом добыла волевую победу над «Говерлой».
 
Любопытно, что после воскресной встречи соперники попрощаются, скорее всего, ненадолго. В пятницу стал известен календарь второго этапа чемпионата, и уже в его стартовом туре предусмотрено противостояние первой и третьей команд завершающегося этапа, так что, коллектив Пауло Фонсеки снова заглянет в гости к «Заре», только уже в Запорожье, ориентировочно 1 апреля.
 
Артем ЦЫГАНЕНКО
 
Ориентировочные составы:
 
«Заря»: А. Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий, Харатин, Чайковский, Бонавентуре, Любенович, Паулиньо, Кадымян
 
«Шахтёр»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Бернард, Марлос, Тайсон, Коваленко, Бланко-Лещук
 
Котировки букмекеров:
Олимп: 7,75 – 4,82 – 1,36
Марафон: 8,20 – 5,00 – 1,38
William Hill: 8,00 – 4,50 – 1,33
Bwin: 7,75 – 4,50 – 1,34
12 марта, воскресенье
«Заря»  «Шахтер»
Харьков. Стадион «Металлист». 19.30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
 Прогноз Sport.ua – 1:3

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Заря» – «Шахтер»?
  • 50% (2)
    1. 1:3
  • 25% (1)
    2. Другой вариант
  • 25% (1)
    3. 0:3
  • 0% (0)
    4. 3:3
  • 0% (0)
    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:1
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    14. 1:0
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