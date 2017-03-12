Звезда – Динамо. Анонс

После субботнего дня 21-го тура чемпионата Премьер-лиги, в котором игралось сразу 4 матча, воскресенье для любителей отечественного футбола практически разгрузочный день – всего-то два матча, причем не идущих по времени один за другим.

В Кропивницком местный стадион просто обязан собрать аншлаг. Весна, теплая погода, дневное время, и в гости приезжает само киевское «Динамо» – разве можно пропустить такое событие? Ведь это действительно событие для небольшого города, которое бывает далеко не каждый год. В последний раз столичный гранд приезжал в тогда еще Кировоград в августе 2014 года на игру 1/16 финала Кубка Украины. Но то был, можно сказать, разовый визит – «Звезде» просто повезло с кубковым жребием. А вот в рамках чемпионатов «Динамо» на газон местного стадиона выходило в далеком уже 2004 году – по футбольным меркам целая вечность.

Почему еще кропивничанам не мешало бы пойти на стадион? Чемпионат Украины еще далек до своего завершения, но в его первой части «Звезда» проводит заключительный домашний матч. Ближайшая перспектива команды Романа Монарева – это не «Шахтер» и «Заря», не «Динамо», и даже не самый принципиальный соперник в лице «Александрии», а «Карпаты», «Волынь», «Днепр», «Сталь»… Завлекут ли болельщиков на трибуны имена этих соперников – ну, разве что только самых преданных да фанатирующих. «Динамо» же в Каменском в следующий раз увидят только в чемпионате-17/18.

Котировки букмекеров красноречиво говорят, кто в игре между «Звездой» и «Динамо» фаворит, да это было очевидно и без них. На очень солидную дистанцию в 13 очков отстает команда Сергея Реброва от «Шахтера», но увеличивать её, естественно, ни у кого в Киеве желания нет. Наставника киевлян должна была насторожить предыдущая игра его подопечных, в которой только в компенсированное время удалось дожать «Олимпик». Всё-таки против грамотно выстроенной обороны, которую продемонстрировали дончане, «динамовцы» имели проблемы, и что с того, что у них было подавляющее преимущество во владении мячом, ведь оно пропорциональным образом не отображалось на количестве голевых моментов у ворот Махарадзе. Что-то из той игры наверняка подсмотрел Роман Монарев, и вряд ли у наставника кропивничан есть другие варианты, как самому попробовать сыграть «а-ля Олимпик». Другое дело, готовы ли его футболисты к этому? Ведь даже против «Стали» кропивничан хватило только на тайм, а затем их переиграли по всем статьям.

14-й поединок предстоит провести «Звезде» и «Динамо» на высшем уровне, и победный матч, датированный 1996-м годом, остается единственным, в котором сегодняшние хозяева поля добились положительного результата. В остальных 12-ти – только поражения, которые бывали и очень чувствительными – 1:6, 0:5, 1:5, 0:4. Так что, суммарная разница забитых и пропущенных мячей в пользу «Динамо» выглядит очень впечатляющей – 41:7.

В своих 63-х матчах в Премьер-лиге арбитр из Мукачева Ярослав Козык, который будет работать на игре в Кропивницком, только раз пересекался со «Звездой», и в той игре кропивничане обыграли «Волынь» 2:0. «Динамо» же из восьми игр при арбитраже Козыка выиграло семь, а одну свело вничью, мячи 16:5.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Звезда»: Паст, Наилсон, Перрейра, Бацула, Ситало, Лупашко, Загальский, Полегенько, Драченко, Чичиков, Щедрый

«Динамо»: Рудько, Пантич, Вида, Кадар, Шепелев, Бурда, Гармаш, Буяльский, Ярмоленко, Беседин, Гонсалес

Дисквалификация: Кучеренко («Звезда»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 11,50 – 7,40 – 1,22

Олимп: 11,75 – 6,93 – 1,19

Bwin: 15,50 – 6,25 – 1,14

12 марта, воскресенье