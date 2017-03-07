«Ростов» уничтожает «Томь»

Команда Ивана Данильянца очень убедительно начала вторую часть сезона. Сначала «Ростов» уверенно прошел пражскую «Спарту» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а затем «желто-синие» просто уничтожили «Томь», забив шесть безответных мячей в первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва.

По дублю на свой счет записали Александр Бухаров, нечасто появлявшийся в основном составе команды в первом круге, и Сердар Азмун. Забил свой первый гол в дебютном поединке чемпионата за «Ростов» и Марко Девич, переехавший зимой в Ростов-на-Дону в качестве свободного агента. Также бы отметил игру Тимофея Калачева, отличившегося тремя ассистами.

«Томь» - «Ростов» 0:6

Голы: Бухаров, 19, 45+1, Девич, 69, Ерохин, 78, Азмун, 80, 90+1

«Томь»: Мелихов – Сасин, Митерев (Карымов, 63), Осипов, Букачев – Гвинейский (Большунов, 77), Чуперка – Попов, Голышев, Пугин – Соболев

«Ростов»: Медведев – Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Ерохин, Гацкан, (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60) – Бухаров (Девич, 61), Азмун

Предупреждения: Гвинейский – Кудряшов

Скучные нули ЦСКА и «Зенита»

Откровенно разочаровал центральный матч тура в Москве. От поединка двух претендентов на чемпионство ЦСКА и «Зенита» были большие ожидания. У команды Мирчи Луческу была прекрасная возможность оторваться на шесть очков от «армейцев», продолжая преследовать «Спартак». А у команды Виктора Гончаренко, который дебютировал в качестве главного тренера ЦСКА, была возможность догнать по набранным очкам «Зенит». Но ни одна из команд своими возможностями не воспользовалась. Более того, и «красно-синие», и «сине-бело-голубые» показали футбол низкого качества.

Конечно, можно все списать на старт второй части сезона, дескать, на дворе лишь начало марта, команды еще не находятся в игровом тонусе и не набрали форму. Но если посмотреть на другой матч тура «Краснодар» - «Спартак», понимаешь, что все это отговорки для бедных. Виктору Гончаренко и Мирчи Луческу, разумеется, виднее, когда их команды после зимнего перерыва выйдут на приличный уровень, но удивляет другое. За всю игру на двоих ЦСКА и «Зенит» нанесли лишь два (!) удара в створ ворот.

При этом «армейцы», игравшие дома, не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот. Каким образом тогда обе команды собирались побеждать? Учитывая пассивность команд, ничья, получается, устраивала обе стороны. Особенно ЦСКА, игравшего с 70-й минуты в меньшинстве.

Самый реальный шанс отличиться у ЦСКА упустил нигерийский форвард Аарон Оланаре, из убойной позиции с пределов штрафной, пробивший над перекладиной. А у питерской команды был великолепный шанс забить у Маурисио, однако бразилец из-за пределов штрафной пальнул в штангу. Скучными нулями на табло обе команды и завершили встречу.

ЦСКА – «Зенит» 0:0

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников (Тошич, 90) – Васин, Вернблум – Головин, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев – Оланаре (Натхо, 74)

«Зенит»: Лодыгин – Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков – Жулиано, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81) – Кокорин, Данни (Молло, 82), Дзюба

Предупреждения: Головин, А. Березуцкий, Вернблум – Гарсия, Жирков

Удаление: Вернблум (вторая ж.к.), 70

Результативная перестрелка в Краснодаре

А вот где было действительно интересно и жарко в этом туре, так это в Краснодаре. Команды Игоря Шалимова и Массимо Карреры выдали великолепную игру, которая держала в напряжении все 95 минут. Обе команды показали хорошую готовность как для нынешнего времени года. «Спартак» понравился больше. «Красно-белые» выглядели агрессивнее и атаке, и игра у гостей была более целостная, нежели у «Краснодара». Но две досадные ошибки у ворот Артема Реброва предопределили итоговый результат не в пользу московской команды, которая дважды вела в счете и имела все основания для победы.

Сначала Сердар Таски в первом тайме неуклюже срезал мяч в свои ворота после удара Вячеслава Подберезкина, а затем уже во второй половине второго тайма арбитр назначил сомнительный пенальти в ворота «Спартака» (фол со стороны Дмитрия Комбарова был, но Андреас Гранквист сфолил на левом защитнике гостей еще до своего падения), который уверенно и хладнокровно реализовал Федор Смолов. К слову, «быки» доигрывали последние 10 минут поединка в меньшинстве, поскольку Смолов был вынужден из-за травмы покинуть поле, а замен у Игоря Шалимова уже не оставалось.

В составе «Спартака» в своем дебютном официальном матче отличился голом экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано. Бразилец как для первого поединка за новую команду смотрелся весьма солидно, пусть порой и эгоистично к своим партнерам в моментах, где напрашивалась передача вместо индивидуальных действий. Также еще один гол за народную команду в отчетной встрече забил бразилец, собственно говоря, открывший счет в матче красивым ударом со штрафного, и также экс-игрок «Шахтера» Фернандо.

Таким образом, команда Массимо Карреры упустила прекрасную возможность оторваться от «Зенита» и ЦСКА еще на несколько очков. А «Краснодар» в очередной раз доказал, что дома эта команда невероятно стойкая, потерпевшая всего одно домашнее поражение в этом сезоне в Премьер-лиге.

«Краснодар» - «Спартак» 2:2

Голы: Таски, 15 (аг), Смолов, 73 (с пенальти) – Фернандо, 3, Луис Адриано, 54

«Краснодар»: Крицюк – Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес – Шишкин – Газинский (Жигулев, 30), Подберезкин – Вандерсон (М. Перейра, 63), Классон (Окриашвили, 71) – Смолов

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров – Самедов, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин – Адриано, Зе Луиш

Предупреждения: Смолов – Глушаков, Зобнин, Зе Луиш

«Рубин» побеждает в Махачкале

Продолжает «Рубин» побеждать в 2017-м году. Вслед за минимальной победой над «Сибирью» в кубке России последовала также минимальная победа, но уже в чемпионате. Одолела команда Хавьера Грасии в непростом выездном матче «Анжи», который в зимнее межсезонье изменился до неузнаваемости в кадровом плане. Единственный гол (к слову, роскошный) под занавес встречи забил Максим Канунников.

До этого времени команда Александра Григоряна, начавшего свою тренерскую карьеру в Махачкале с поражения, играла в меньшинстве. На 77-й минуте красную карточку в дебютном же поединке за «Анжи» получил Сеид Эззатоллахи. Да и вообще неизвестно как бы развивались события в этой игре, если бы Адлан Кацаев реализовал бы пенальти в первом тайме.

По игре «орлы» до удаления смотрелись предпочтительнее казанцев, после чего «Рубин», проведший невыразительный по качеству матч, воспользовался преимуществом в одного игрока и дожал обескровленного соперника. Победа позволила команде Хавьера Грасии приблизиться к зоне Лиги Европы на расстояние в два очка.

«Анжи» - «Рубин» 0:1

Гол: Канунников, 81

Адлан Кацаев на 23-й минуте не забил пенальти (вратарь)

«Анжи»: Юрченко – Паршивлюк (Асильдаров, 89), Фибель, Жиров, Мусалов – Брызгалов – Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев – Будковский, Прудников (Батов, 61)

«Рубин»: Рыжиков – Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов (Карадениз, 79) – Жемалетдинов, М’Вила, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56) – Жонатас, Канунников

Предупреждения: Эззатоллахи – Ткачук, Канунников

Удаление: Эззатоллахи (вторая ж.к.), 77

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