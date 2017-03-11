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21-й тур
Карпаты
:
Волынь
11.03.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Карпаты – Волынь. Анонс

Уйти с последнего места - мощный стимул

  • 11.03.2017 09:15
  • 549 просмотров
  • 1 комментария
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Карпаты – Волынь. Анонс
У суботу «Карпати» на «Арені Львів» прийматимуть, як географічних, так і сусідів по турнірній таблиці з «Волині». «Леви», у минулому турі відчувши смак перемоги над «Олександрією», мають намір здобути і з луцьким клубом три очки, які дозволять львівському клубу нарешті залишити останню сходинку у турнірних перегонах Прем’єр-ліги.
 
Цікаво, що на полі «Карпат» суперники ще жодного разу в чемпіонатах України не грали внічию у 12-ти матчах – по 6 перемог кожного із суперників. Востаннє «Волинь» приїжджала до Львова ще 27 вересня 2015 року, коли гості після ударів Кравченка та автоголу захисника «Карпат» Гітченка перемогли 2:0. Діючими ж голеадорами попередніх зустрічей є «карпатівці» Худоб’як та Гладкий, в активі яких по 2 м’ячі, і одне взяття «волинських» воріт в Голодюка. Серед нинішніх підопічних Віталія Кварцяного один раз забивав «зелено-білим» лише Петров.
 
В минулі роки «левам» важко давалося західноукраїнське дербі, бо востаннє «Карпати» вдома перемагали «Волинь» ще у листопаді 2012 року. «Зелено-білі» намагатимуться перервати програшну домашню серію від «волинян», яка триває три матчі, при цьому ворота гостей залишаються «сухими». Надихнути команду Олега Дулуба мала б попередня переможна гра «Карпат» з «Олександрією», яка додала оптимізму вболівальникам «зелено-білих» і покращила мікроклімат в середині команди.
 
З особливим настроєм може вийти на поле екс-гравець «Волині» Хомченко, який взимку перейшов до «Карпат». Щодо кадрових змін у волинському клубі, то команду також залишив і основний захисник Шабанов, який подався до «Сталі». Через заборону трансферів «Волинь» не може заявити інших футболістів, крім вихованців власної школи. Серед досвідчених гравців «Волині» виділимо 34-річного капітана команди Діденка, який після вилучення з поля вже відбув дискваліфікацію і може вийти на поле «Арени Львів».
 
Підопічні Кварцяного не перемагають в гостях вже 10 (!) турів поспіль – нічия та 9 поразок, а на виїзді не забивають голів впродовж 333-х хвилин. Арбітр поєдинку Олександр Іванов проведе 52-й матч у Прем’єр-різі. Суддя з Макіївки раніше провів вже 5 ігор за участю «Карпат»: +4=0-1, та 12 матчів за участю «Волині»: +5=3-4.
 
Юрій НАЗАРКЕВИЧ
 
Ориентировочные составы:
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Зубейко, Вербный, Клец, Лобай, Голодюк, Худобяк, Гладкий
 
«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Логинов, Задерецкий, Чепелюк, Мелинишин, Мемешев, Дудик, Диденко, Петров
 
Травмы: Герасимюк («Волынь»)
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 1,68 - 3,65 – 5,70
William Hill: 4/6 – 23/10 – 4/1
11 марта, суббота
«Карпаты»  «Волынь»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Александр Иванов (Макеевка)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Карпаты» – «Волынь»?
  • 40% (2)
    1. 2:0
  • 40% (2)
    2. 1:0
  • 20% (1)
    3. 2:1
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:1
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 11.03.2017 09:34
    +3
    На обидві команди давитиме відповідальність за результат, отже буде багато боротьби, де ніхто не захоче поступитися. Як не дивно для молоді Волині плюсом буде те, що Кварцяного не буде на лавці. бо при ньому вони забувають як їх звати.
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