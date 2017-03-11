Карпаты – Волынь. Анонс

У суботу «Карпати» на «Арені Львів» прийматимуть, як географічних, так і сусідів по турнірній таблиці з «Волині». «Леви», у минулому турі відчувши смак перемоги над «Олександрією», мають намір здобути і з луцьким клубом три очки, які дозволять львівському клубу нарешті залишити останню сходинку у турнірних перегонах Прем’єр-ліги.

Цікаво, що на полі «Карпат» суперники ще жодного разу в чемпіонатах України не грали внічию у 12-ти матчах – по 6 перемог кожного із суперників. Востаннє «Волинь» приїжджала до Львова ще 27 вересня 2015 року, коли гості після ударів Кравченка та автоголу захисника «Карпат» Гітченка перемогли 2:0. Діючими ж голеадорами попередніх зустрічей є «карпатівці» Худоб’як та Гладкий, в активі яких по 2 м’ячі, і одне взяття «волинських» воріт в Голодюка. Серед нинішніх підопічних Віталія Кварцяного один раз забивав «зелено-білим» лише Петров.

В минулі роки «левам» важко давалося західноукраїнське дербі, бо востаннє «Карпати» вдома перемагали «Волинь» ще у листопаді 2012 року. «Зелено-білі» намагатимуться перервати програшну домашню серію від «волинян», яка триває три матчі, при цьому ворота гостей залишаються «сухими». Надихнути команду Олега Дулуба мала б попередня переможна гра «Карпат» з «Олександрією», яка додала оптимізму вболівальникам «зелено-білих» і покращила мікроклімат в середині команди.

З особливим настроєм може вийти на поле екс-гравець «Волині» Хомченко, який взимку перейшов до «Карпат». Щодо кадрових змін у волинському клубі, то команду також залишив і основний захисник Шабанов, який подався до «Сталі». Через заборону трансферів «Волинь» не може заявити інших футболістів, крім вихованців власної школи. Серед досвідчених гравців «Волині» виділимо 34-річного капітана команди Діденка, який після вилучення з поля вже відбув дискваліфікацію і може вийти на поле «Арени Львів».

Підопічні Кварцяного не перемагають в гостях вже 10 (!) турів поспіль – нічия та 9 поразок, а на виїзді не забивають голів впродовж 333-х хвилин. Арбітр поєдинку Олександр Іванов проведе 52-й матч у Прем’єр-різі. Суддя з Макіївки раніше провів вже 5 ігор за участю «Карпат»: +4=0-1, та 12 матчів за участю «Волині»: +5=3-4.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Зубейко, Вербный, Клец, Лобай, Голодюк, Худобяк, Гладкий

«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Логинов, Задерецкий, Чепелюк, Мелинишин, Мемешев, Дудик, Диденко, Петров

Травмы: Герасимюк («Волынь»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 1,68 - 3,65 – 5,70

William Hill: 4/6 – 23/10 – 4/1

11 марта, суббота