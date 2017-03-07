Сумы объявили о подписании четырех игроков

Лави ПФК Суми поповнили ще чотири футболісти. До команди приєднилися два екс-гравці ФК Полтава - 23-річний півзахисник Артем Недоля та 27-річний захисник Олександр Стеценко.



Також контракт з командою підписав 34-річний захисник Павло Іванов, відомий своїми виступами за Буковину, донецький Олімпік, молдавську Зорю, Говерлу та Гірник-Спорт.



До сумчан приєднався ще один досвідчений 25-річний захисник Вадим Жук , який останнім часом виступав в вищому дивізіоні Сербії за ФК Спартак м.Суботиця, до цього захищав кольори ФК Львів, ФК Десна та ФК Гірник-Спорт.



Недоля Артем Олександрович



Дата народження: 20.10.1993

Амплуа: півзахисник

Зріст: 178

Вага: 71

Ігровий номер: 77



Попередні клуби: ФК Севастополь, ФК Полтава



Стеценко Олександр Вікторович



Дата народження: 02.03.1990

Амплуа: захисник

Зріст: 183

Вага: 76

Ігровий номер: 3



Попередні клуби: ФК Севастополь, ФК Десна, МФК Миколаїв, ФК Полтава, ФК Авангард



Іванов Павло Олександрович



Дата народження: 28.09.1984

Амплуа: захисник

Зріст: 179

Вага: 78

Ігровий номер: 5



Попередні клуби: ФК Дніпро, ФК Нафком-Академія, ФК МТЗ-РІПО, ФК Білшина - Білорусь, ФК Єдність, ФК Буковина, ФК Олімпік, ФК Заря - Молдова, ФК Говерла, ФК Гірник-Спорт

Жук Вадим Вадимович



Дата народження: 15.04.1991

Амплуа: Захисник

Зріст: 180

Вага: 78

Ігровий номер: 20



Попередні клуби: ФК Львів, ФК Десна, ФК Гірник, ФК Спартак - Сербія