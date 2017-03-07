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Сумы объявили о подписании четырех игроков

Новый тренерский штаб продолжает формировать состав «горожан»

  • 07.03.2017 19:46
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Сумы объявили о подписании четырех игроков

Лави ПФК Суми поповнили ще чотири футболісти. До команди приєднилися два екс-гравці ФК Полтава - 23-річний півзахисник Артем Недоля та 27-річний захисник Олександр Стеценко.

Також контракт з командою підписав 34-річний захисник Павло Іванов, відомий своїми виступами за Буковину, донецький Олімпік, молдавську Зорю, Говерлу та Гірник-Спорт.

До сумчан приєднався ще один досвідчений 25-річний захисник Вадим Жук , який останнім часом виступав в вищому дивізіоні Сербії за ФК Спартак м.Суботиця, до цього захищав кольори ФК Львів, ФК Десна та ФК Гірник-Спорт.

Недоля Артем Олександрович

Дата народження: 20.10.1993
Амплуа: півзахисник
Зріст: 178
Вага: 71
Ігровий номер: 77

Попередні клуби: ФК Севастополь, ФК Полтава

Стеценко Олександр Вікторович

Дата народження: 02.03.1990
Амплуа: захисник
Зріст: 183
Вага: 76
Ігровий номер: 3

Попередні клуби: ФК Севастополь, ФК Десна, МФК Миколаїв, ФК Полтава, ФК Авангард

Іванов Павло Олександрович

Дата народження: 28.09.1984
Амплуа: захисник
Зріст: 179
Вага: 78
Ігровий номер: 5

Попередні клуби: ФК Дніпро, ФК Нафком-Академія, ФК МТЗ-РІПО, ФК Білшина - Білорусь, ФК Єдність, ФК Буковина, ФК Олімпік, ФК Заря - Молдова, ФК Говерла, ФК Гірник-Спорт

Жук Вадим Вадимович

Дата народження: 15.04.1991
Амплуа: Захисник
Зріст: 180
Вага: 78
Ігровий номер: 20

Попередні клуби: ФК Львів, ФК Десна, ФК Гірник, ФК Спартак - Сербія

Источник — ПФК Сумы

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