Игрокам Боруссии пообещали по 100 тысяч за проход Бенфики

Игроки дортмундской «Боруссии» могут получить большие премиальные за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Руководство «пчел» пообещало игрокам по 100 тысяч евро за проход «Бенфики» в 1/8 финала.
Дортмундцы уступили в первом матче противостояния с лиссабонским клубом 0:1.
Источник — Sport.ua
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