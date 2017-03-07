Игрокам Боруссии пообещали по 100 тысяч за проход Бенфики

dikiy-yak-vuyko ...

животное,да ты еще и читать не умеешь- кстати от куда ты знаешь ,...

20:11 — Гена Одесскийты бредишь тело?давай ссылку!тварь, а это что?))))))

ты бредишь тело?давай ссылку!

Гена Одесский, gen29 - это Хто??? )) х.. в кожаном пальто?

тело ,то что отправили кого то в бан,это его проблемы!говоришь штук десять ...