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Игрокам Боруссии пообещали по 100 тысяч за проход Бенфики

Дортмундский клуб сверхмотивирован на ответную игру 1/8 финала

  • 07.03.2017 19:43
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Игроки дортмундской «Боруссии» могут получить большие премиальные за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Руководство «пчел» пообещало игрокам по 100 тысяч евро за проход «Бенфики» в 1/8 финала.

Дортмундцы уступили в первом матче противостояния с лиссабонским клубом 0:1.

Источник — Sport.ua

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