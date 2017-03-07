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Олимпик: Богданов вернулся в общую группу

Повреждение защитника оказалось не серьезным

  • 07.03.2017 19:38
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Защитник «Олимпика» Андрей Богданов вернулся к тренировкам в общей группе. 27-летний игрок получил повреждение в игре против «Динамо», которая состоялась в минувшую субботу.

Ожидается, что Богданов сможет принять участие в игре 21-го тура УПЛ против «Ворсклы» в ближайшую субботу.

Источник — Sport.ua

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