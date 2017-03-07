Олимпик: Богданов вернулся в общую группу

Защитник «Олимпика» Андрей Богданов вернулся к тренировкам в общей группе. 27-летний игрок получил повреждение в игре против «Динамо», которая состоялась в минувшую субботу.
Ожидается, что Богданов сможет принять участие в игре 21-го тура УПЛ против «Ворсклы» в ближайшую субботу.
Источник — Sport.ua
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