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Арсенал не собирается продавать Санчеса клубам Премьер-лиги

Чилийцу придется искать себе новый клуб за рубежом

  • 07.03.2017 19:36
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«Арсенал» не собирается продавать нападающего Алексиса Санчеса своим конкурентам по Премьер-Лиге. Даже если «канонирам» придется расстаться со звездой, клуб предпочтет отправить чилийца за рубеж. Пока главный тренер «канониров» Арсен Венгер уверяет, что только клуб определит дальнейшую судьбу Санчеса на «Эмирейтс», 28-летний нападающий всем своим видом намекает на желание сменить обстановку.

Помимо «Ювентуса» и ПСЖ, куда Алексиса сватают особенно охотно, интерес к чилийцу проявляют непосредственно в Премьер-Лиге. Известно, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хотел бы воссоединиться с Санчесом, с которым работал в свое время в «Барселоне».

Как сообщает Evening Standard, в «Арсенале» по-прежнему рассчитывают склонить Алексиса к новой сделке взамен истекающей летом 2018 года. Однако если уговорить Санчеса не удастся, «канониры» предпочтут продать своего ведущего игрока за рубеж вместо того, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-Лиге.

Источник — Fapl.ru

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