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21-й тур
Александрия
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Днепр Дн
11.03.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Днепр. Анонс

Новый статус порождает новые проблемы

  • 11.03.2017 10:25
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www.fcdnipro.ua
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Из восьми команд, которые в рамках 21-го тура чемпионата Премьер-лиги сыграют в субботний день, только одна из них имеет «железное» место в первой шестерке, где во второй части чемпионата пойдет борьба за призовые места и места в еврокубках. Это «Александрия», которая на своем поле проэкзаменует «Днепр», ослабленный отсутствием из-за дисквалификации ветерана днепровского клуба Руслана Ротаня. И, как показал предыдущий тур, в котором подопечные Владимира Шарана выдали неудачный матч во Львове, играя против «Карпат», переход команды в новый статус добавил новых забот наставнику «александрийцев».
 
Приоритетная задача, которая ставилась перед «Александрией» накануне старта чемпионата, это пробиться в первую шестерку. Она решена, еще и досрочно, а теперь возникает вопрос – как жить дальше? С одной стороны, ответ вроде бы на поверхности – бороться дальше, дерзать, играть каждый матч на пределе, ведь турнирная ситуация складывается благоприятно – вполне реально замахнуться на комплекс бронзовых медалей, а еще на место в еврокубке! Кто бы мог представить такое перед началом сезона, так что, самое время ковать железо, пока оно горячо. Но есть и другая сторона медали – а готовы ли футболисты «Александрии» «бороться дальше, дерзать, играть каждый матч на пределе»? Причем не на словах, а на поле. Ведь во второй части чемпионата надо будет «рвать жилы» не с «Карпатами», «Днепром», и кто там еще в компании с ними, а с соперниками более мастеровитыми.
 
После поражения от «Карпат» Владимир Шаран кратко обозначил картину, которую он увидел на поле: «К большому сожалению, я не увидел у наших ребят желания играть». И это уже тревожный звоночек – а не посчитали ли футболисты, что главное дело сделано, и то, что добыто право еще по два раза сыграть с «Динамо», «Шахтером», «Зарей», уже замечательно? Правда, как это часто бывает с тренерами, всю ответственность за поражение от «Карпат» Владимир Шаран взял на себя, но это, скорее всего, жест для футбольной общественности, а внутри команды должен был состояться очень жесткий разговор. Тем более что после львовской игры наставник «Александрии» высказал предположение, что в ближайшей игре против «Днепра» будут кадровые перемены.
 
С целью посмотреть, кто же рвется в бой, Владимир Шаран на неделе организовал контрольный матч против «Горняка-Спорт», в котором был задействован ближайший резерв, не имеющий достаточной игровой практики. Правда, реально на поле этот резерв провел только первый тайм (во втором уже играли ребята из молодежной команды), но и 45-ти минут хватило, чтобы пропустить один мяч, который в итоге и принес победу команде из Первой лиги. И это еще один повод для серьезного размышления для Владимира Шарана, что же в головах у футболистов.
 
Как главному тренеру «Александрии» удается справляться с неожиданно возникшей проблемой, сможем увидеть по матчам сегодня с «Днепром», а через неделю со «Сталью». Если посмотреть на количество матчей, которые команда Дмитрия Михайленко сыграла вничью, а их аж восемь, то ей однозначно можно отдавать пальму первенства в номинации «самая миролюбивая команда». Однако в футболе мир миру – рознь, и после матча с «Черноморцем» наставник «днепрян» искренне сокрушался по поводу того, что «обидно пропускать в последнюю четверть матча».
 
«Днепр» давно уже играет без задач, находясь в полном неведении относительно своих дальнейших перспектив. Но это не мешает футболистам едва ли в каждом матче создавать сопернику проблемы. Возьмем три последние игры «днепрян», и в них по два очка недосчитались «Олимпик», «Звезда» и «Черноморец» – каждой из этих команд они ой как бы пригодились. А на что сейчас бы претендовала «Заря», возьми она у «днепрян» не ноль очков, а все шесть?
 
Потеря Руслана Ротаня, который не только руководил командой на поле, но и сам забивал, конечно же, существенна для «Днепра», но это и возможность для Дмитрия Михайленко посмотреть на полностью молодежный вариант команды. Ротаня в игре с «Александрией» может заменить Юрий Вакулко, который уже играл на позиции опорника в матче против «Звезды», но так тогда ту игру из-за удаления не доиграл. Добавим, что пока не готов выйти на поле и опытный Сергей Кравченко, который по-прежнему в процессе восстановления, но ко второй части чемпионата уже должен быть в оптимальных кондициях.
 
Матч первого круга против «Александрии» был для «Днепра» одним из тех, который ему полностью не удался – крупное поражение 1:4. Блеснул тогда у «Александрии» Роман Яремчук, а, кроме него, у «Александрии» сегодня не сыграет и еще один из авторов забитых мячей в днепровском матче Станислав Микицей, надолго отлученный от футбола. Та победа стала первой для «Александрии» над «Днепром» в рамках Премьер-лиги, и добыта она была в девятом очном поединке. Так что, общий баланс теперь межу сегодняшними соперниками: 6 побед «Днепра», две ничьи и одна победа «Александрии», при общей разнице забитых и пропущенных 25:9. 
 
Киевский арбитр Иван Бондарь провел уже 36 игр в Премьер-лиге, но на играх с участием соперников по матчу в Александрии работал нечасто. В двух играх «Александрии» Бондарь фиксировал по победе и поражению, мячи 2:2. А единственный матч «Днепра», который обсуживал киевлянин, был еще в сезоне 12/13 годов, и тогда «днепряне» покуражились над «Ильичевцем», разгромив его 7:0.
 
Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:
 
«Александрия»: Новак, Старенький, Шендрик, Симинин, Чеботаев, Банада, Огиря, Пономар, Чорний, Грицук, Кулиш
 
«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Лопырёнок, Адамюк, Нагиев, Чеберко, Кочергин, Вакулко, Довбик, Лунёв
 
Дисквалификации: Басов, Микицей, Козак, Цуриков (все – «Александрия») – Ротань («Днепр») 
 
Котировки букмекеров:
Олимп: 1,84 – 3,43 – 4,25
Марафон: 1,88 – 3,55 – 4,40
Bwin: 1,80 – 3,40 – 4,00
11 марта, суббота
«Александрия»  «Днепр»
Александрия. Стадион КСК «Ника». 17.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
 Арбитр: Иван Бондарь (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Александрия» – «Днепр»?
  • 33.33% (1)
    1. 2:1
  • 33.33% (1)
    2. 2:0
  • 33.33% (1)
    3. 1:3
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 1:2
  • 0% (0)
    12. 1:1
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